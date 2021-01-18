Homem tenta estuprar jovem e é agredido em Itapemirim

Um homem de 32 anos foi preso na madrugada desta segunda-feira (18) depois de tentar estuprar uma jovem de 22 anos, no município de Itapemirim, Litoral Sul do Espírito Santo. O caso aconteceu na Praça de Itaoca, próximo à orla da praia.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima contou que conheceu o homem na beira da praia, iniciaram uma conversa e foram juntos para debaixo de uma guarita de guarda-vidas, por volta de 1 hora da madrugada.
O homem tentou fazer sexo com a jovem, mas ela se negou. O suspeito, segundo o relato, passou a agredir a mulher com socos e a enforcá-la. A vítima gritou por socorro e populares que passavam pelo local conseguiram imobilizar o agressor. Ele também foi agredido pelos moradores até a chegada da PM.
Quando os militares chegaram ao local, o suspeito estava machucado e foi encaminhado para uma unidade de saúde. Após atendimento médico, ele foi levado para a Delegacia Regional de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil ele foi autuado por importunação sexual e levado para a Penitenciária de Xuri, em Vila Velha.