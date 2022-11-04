Homem suspeito de estuprar criança de três anos é preso em Cariacica

Homem foi preso suspeito de estuprar uma criança de 3 anos em Cariacica Crédito: Polícia Civil

Um homem de 56 anos – que não teve a identidade revelada – foi preso nessa quinta-feira (03), no bairro Cariacica Sede, em Cariacica , suspeito de estuprar uma criança de três anos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

"A vítima deu entrada em um hospital da Grande Vitória com caso grave de pneumonia. Apura-se que a doença da criança se agravou, porque houve demora em prestar socorro, na tentativa de esconder o abuso sexual. No hospital, foram constatados indícios do abuso, confirmado por meio de laudo externo realizado pelo Departamento Médico Legal", explicou a titular da DPCA, delegada Rhaiana Bremenkamp.

"O suspeito é vizinho da vítima e teve um relacionamento com a mãe da criança por cerca de um ano, estando separados há três meses. A genitora também está sendo investigada", informou a delegada.