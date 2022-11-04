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Cariacica Sede

Homem suspeito de estuprar criança de três anos é preso em Cariacica

O detido vai responder por estupro de vulnerável. Ele foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória da Serra (CDP)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 nov 2022 às 15:20

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 15:20

Homem foi preso suspeito de estuprar uma criança de 3 anos
Homem foi preso suspeito de estuprar uma criança de 3 anos em Cariacica Crédito: Polícia Civil
Um homem de 56 anos – que não teve a identidade revelada – foi preso nessa quinta-feira (03), no bairro Cariacica Sede, em Cariacica, suspeito de estuprar uma criança de três anos. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
"A vítima deu entrada em um hospital da Grande Vitória com caso grave de pneumonia. Apura-se que a doença da criança se agravou, porque houve demora em prestar socorro, na tentativa de esconder o abuso sexual. No hospital, foram constatados indícios do abuso, confirmado por meio de laudo externo realizado pelo Departamento Médico Legal", explicou a titular da DPCA, delegada Rhaiana Bremenkamp.
"O suspeito é vizinho da vítima e teve um relacionamento com a mãe da criança por cerca de um ano, estando separados há três meses. A genitora também está sendo investigada", informou a delegada.
O homem vai responder por estupro de vulnerável. Ele foi conduzido ao Centro de Detenção Provisória da Serra (CDP), onde permanece à disposição da Justiça.

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