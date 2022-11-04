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Caminhonete derrapa na lama, destrói cerca e cai em ribanceira no Caparaó

Acidente aconteceu nesta quinta-feira (3), em Espera Feliz, na Região do Caparaó, em Minas Gerais foi flagrado por uma pessoa que estava no local
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

04 nov 2022 às 14:10

Publicado em 04 de Novembro de 2022 às 14:10

Imagens de um acidente na Região do Caparaó, em Minas Gerais, nesta quinta-feira (3) viralizaram nas redes sociais. A gravação mostra o momento em que o motorista de uma caminhonete perde o controle da direção, atinge uma cerca e cai em uma ribanceira. O fato ocorreu quando o veículo estava na descida de uma estrada rural tomada por lama em Espera Feliz – a via liga a cidade ao município Caparaó.
O vídeo mostra um casal parado na pista tentando remover um automóvel que atolou na lama e por pouco não foi atropelado pela caminhonete – que por pouco não parou dentro de um curso d'água após cair na ribanceira.
Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais, a corporação soube do acidente, mas não foi acionada. O local do fato, segundo a PMMG, fica na localidade de Córrego Pedra Negra, no interior de Espera Feliz, e a via liga o município à cidade Caparaó. A corporação informou que o motorista da caminhonete não se feriu, e observou que no dia do acontecimento choveu bastante.

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