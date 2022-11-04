Caminhonete derrapa na lama, destrói cerca e cai em ribanceira no Caparaó

Imagens de um acidente na Região do Caparaó, em Minas Gerais, nesta quinta-feira (3) viralizaram nas redes sociais. A gravação mostra o momento em que o motorista de uma caminhonete perde o controle da direção, atinge uma cerca e cai em uma ribanceira. O fato ocorreu quando o veículo estava na descida de uma estrada rural tomada por lama em Espera Feliz – a via liga a cidade ao município Caparaó.

O vídeo mostra um casal parado na pista tentando remover um automóvel que atolou na lama e por pouco não foi atropelado pela caminhonete – que por pouco não parou dentro de um curso d'água após cair na ribanceira.