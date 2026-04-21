Suspeito de assassinar jovem a tiros em Linhares é preso na Bahia

Um homem de 28 anos, identificado como Jeferson Santos Barbosa, foi preso na zona rural de Itabela, na Bahia, na manhã desta terça-feira (21), por suspeita de assassinar um jovem a tiros em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no bairro Bebedouro, na madrugada do mesmo dia. A vítima, Lúcio Wanderley Santos Lima Filho, de 20 anos, foi encontrada caída ao lado da motocicleta Honda NXR 160 Bros vermelha que pilotava.



