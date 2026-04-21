Suspeito de assassinar jovem a tiros em Linhares é preso na Bahia

Um homem de 28 anos, identificado como Jeferson Santos Barbosa, foi preso na zona rural de Itabela, na Bahia, na manhã desta terça-feira (21), por suspeita de assassinar um jovem a tiros em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no bairro Bebedouro, na madrugada do mesmo dia. A vítima, Lúcio Wanderley Santos Lima Filho, de 20 anos, foi encontrada caída ao lado da motocicleta Honda NXR 160 Bros vermelha que pilotava.
Segundo uma testemunha, Lúcio estava participando de uma festa em uma casa de eventos em Pontal do Ipiranga quando se envolveu em uma discussão. Durante a briga, ele teria ameaçado o suspeito com uma faca, e o homem teria reagido com ameaças de morte. Não foi informado o motivo do desentendimento.
De acordo com a Polícia Militar da Bahia, o suspeito fugiu de carro em direção ao sul da Bahia. Com base em informações repassadas pela Polícia Civil capixaba, as equipes localizaram o veículo na zona rural de Itabela, nas proximidades da BR 101 com a BA 283.
Ainda segundo a PMBA, após a abordagem, o homem confessou que atirou em Lúcio durante uma discussão, o que resultou na morte. Ele contou que pretendia seguir até Porto Seguro para tentar escapar do flagrante. A arma utilizada no crime, segundo ele, ficou no Espírito Santo.
A Polícia Civil da Bahia informou que o homem está preso na delegacia de Teixeira de Freitas e será transferido para o Espírito Santo, onde vai responder pelo crime de homicídio. O veículo utilizado na fuga foi apreendido.