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Fuga interrompida

Suspeito de assassinar jovem a tiros em Linhares é preso na Bahia

Segundo a Polícia Militar da Bahia, suspeito fugiu após o crime e pretendia chegar a Porto Seguro para escapar do flagrante

Publicado em 21 de Abril de 2026 às 17:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2026 às 17:19
O crime aconteceu no bairro Bebedouro, na madrugada do mesmo dia. A vítima, Lúcio Wanderley Santos Lima Filho, de 20 anos, foi encontrada caída ao lado da motocicleta Honda NXR 160 Bros vermelha que pilotava.
Suspeito fugiu após o crime e pretendia chegar a Porto Seguro para escapar do flagrante PMBA

Um homem de 28 anos, identificado como Jeferson Santos Barbosa, foi preso na zona rural de Itabela, na Bahia, na manhã desta terça-feira (21), por suspeita de assassinar um jovem a tiros em Linhares, no Norte do Espírito Santo. O crime aconteceu no bairro Bebedouro, na madrugada do mesmo dia. A vítima, Lúcio Wanderley Santos Lima Filho, de 20 anos, foi encontrada caída ao lado da motocicleta Honda NXR 160 Bros vermelha que pilotava.


Segundo uma testemunha, Lúcio estava participando de uma festa em uma casa de eventos em Pontal do Ipiranga quando se envolveu em uma discussão. Durante a briga, ele teria ameaçado o suspeito com uma faca, e o homem teria reagido com ameaças de morte. Não foi informado o motivo do desentendimento.


De acordo com a Polícia Militar da Bahia, o suspeito fugiu de carro em direção ao sul da Bahia. Com base em informações repassadas pela Polícia Civil capixaba, as equipes localizaram o veículo na zona rural de Itabela, nas proximidades da BR 101 com a BA 283.


Ainda segundo a PMBA, após a abordagem, o homem confessou que atirou em Lúcio durante uma discussão, o que resultou na morte. Ele contou que pretendia seguir até Porto Seguro para tentar escapar do flagrante. A arma utilizada no crime, segundo ele, ficou no Espírito Santo.


A Polícia Civil da Bahia informou que o homem está preso na delegacia de Teixeira de Freitas e será transferido para o Espírito Santo, onde vai responder pelo crime de homicídio. O veículo utilizado na fuga foi apreendido.

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