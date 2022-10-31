Uma cena – no mínimo – inusitada foi registrada na manhã desse último domingo (30), no bairro Nazareth, em Vitória . Imagens do sistema de videomonitoramento de um sindicato da região mostram o momento em que um homem carrega um freezer que estava na carroceria de uma caminhonete.

Pelo vídeo, é possível ver que o suspeito passa ao lado do veículo, que está carregado com outros objetos. Segundos depois, ele retorna e tira o freezer da parte traseira do carro. Em certo momento, o criminoso tenta colocar o material no ombro, mas acaba se atrapalhando e deixa a porta do eletrodoméstico bater em um veículo estacionado na rua.

O aposentado Luiz Carlos Ferreguete, de 67 anos, contou à reportagem de A Gazeta que o prejuízo foi de cerca de R$ 2 mil. Morador de Guarapari, ele estava na casa do filho, e por volta das 6h30, foi surpreendido com o sumiço do freezer.

"Parei na casa dele para tomar café da manhã. Como eu sei que eles roubam muito ali na região, fiquei de olho dentro da casa. Mas foi muito rápido. Um minuto depois que eu tinha entrado, o freezer já não estava lá. Comecei a gritar ao meu cunhado, que é dono do outro carro que aparece no vídeo, para ele descer. Na hora em que o ladrão deixou abrir a porta (do freezer), bateu no carro dele", detalhou.

Your browser does not support the audio element. Homem rouba freezer em carroceria de caminhonete e foge em Vitória

Os dois chegaram a rodar o bairro atrás do suspeito, sem sucesso. Na manhã desta segunda-feira (31), Luiz Carlos registrou um boletim de ocorrência. "Eu sei que não vou recuperar (o freezer), mas é um abuso. Parece que todo mundo hoje é ladrão. Pode estar bem vestido e nem importa o horário", criticou.