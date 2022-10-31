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Câmeras gravaram

Homem rouba freezer em carroceria de caminhonete e foge em Vitória

Segundo o proprietário do eletrodoméstico, o prejuízo foi de quase R$ 2 mil. O caso aconteceu no bairro Nazareth, neste domingo (30)

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 16:31

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

31 out 2022 às 16:31
Uma cena – no mínimo – inusitada foi registrada na manhã desse último domingo (30), no bairro Nazareth, em Vitória. Imagens do sistema de videomonitoramento de um sindicato da região mostram o momento em que um homem carrega um freezer que estava na carroceria de uma caminhonete.
Pelo vídeo, é possível ver que o suspeito passa ao lado do veículo, que está carregado com outros objetos. Segundos depois, ele retorna e tira o freezer da parte traseira do carro. Em certo momento, o criminoso tenta colocar o material no ombro, mas acaba se atrapalhando e deixa a porta do eletrodoméstico bater em um veículo estacionado na rua.
O aposentado Luiz Carlos Ferreguete, de 67 anos, contou à reportagem de A Gazeta que o prejuízo foi de cerca de R$ 2 mil. Morador de Guarapari, ele estava na casa do filho, e por volta das 6h30, foi surpreendido com o sumiço do freezer.
"Parei na casa dele para tomar café da manhã. Como eu sei que eles roubam muito ali na região, fiquei de olho dentro da casa. Mas foi muito rápido. Um minuto depois que eu tinha entrado, o freezer já não estava lá. Comecei a gritar ao meu cunhado, que é dono do outro carro que aparece no vídeo, para ele descer. Na hora em que o ladrão deixou abrir a porta (do freezer), bateu no carro dele", detalhou. 
Homem rouba freezer em carroceria de caminhonete e foge em Vitória
Os dois chegaram a rodar o bairro atrás do suspeito, sem sucesso. Na manhã desta segunda-feira (31), Luiz Carlos registrou um boletim de ocorrência. "Eu sei que não vou recuperar (o freezer), mas é um abuso. Parece que todo mundo hoje é ladrão. Pode estar bem vestido e nem importa o horário", criticou. 
As polícias Civil e Militar foram procuradas para dar mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, esta matéria será atualizada. 

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