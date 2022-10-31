Morre mulher agredida pelo companheiro com barra de ferro no ES

Morreu nesta segunda-feira (31), a mulher de 39 anos que foi agredida com uma barra de ferro pelo companheiro no último sábado (29), na localidade de Córrego Sete, São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo. A informação foi confirmada pela família. Vera Lucia de Jesus Oliveira estava internada no Hospital Silvio Avidos, em Colatina. Ela teve um afundamento no crânio devido às agressões e não resistiu aos ferimentos.
Segundo a Polícia Civil, a mãe do suspeito contou aos policiais que ouviu uma confusão e, quando foi conferir o que estava acontecendo, viu o filho agredindo a companheira. A Polícia Militar foi acionada e quando a equipe chegou ao local encontrou a mulher já inconsciente. Ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
Vera Lucia estava com o companheiro há cerca de 7 anos. Segundo a família, o homem já havia agredido ela outras vezes. A vítima deixa três filhos, todos de outro relacionamento.
A PC informou que o suspeito foi detido e conduzido para a Delegacia de Polícia (DP) de São Gabriel da Palha e, na ocasião, foi autuado em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificada e foi encaminhado ao Sistema Prisional.
A reportagem de A Gazeta voltou a procurar a Polícia Civil nesta segunda-feira (31) para saber por qual crime o suspeito irá responder. Assim que houver retorno, o texto será atualizado.