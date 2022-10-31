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Tragédia

Homem morre afogado após entrar em rio com a família em Jerônimo Monteiro

Carlos Eduardo Francisco de Oliveira, de 32 anos, desapareceu após entrar no rio Itapemirim na tarde deste domingo (30) e o corpo dele foi encontrado nesta segunda (31)

Publicado em 31 de Outubro de 2022 às 14:40

Matheus Passos dos Santos

Matheus Passos dos Santos

Publicado em 

31 out 2022 às 14:40
Homem morre afogado ao entrar em rio
Homem morre afogado ao entrar em rio Crédito: Corpo de Bombeiros
Um homem de 32 anos morreu afogado após entrar no rio Itapemirim na localidade de Santa Joana, em Jerônimo Monteiro, Sul do Estado, na tarde deste domingo (30). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o corpo de Carlos Eduardo Francisco de Oliveira foi encontrado na manhã desta segunda-feira (31), após cerca de 20h de buscas. A Polícia Civil foi acionada.
De acordo com a irmã da vítima, Elciana Oliveira, Carlos Eduardo entrou no rio com a esposa e o enteado por volta das 15h, momento em que se afogou e desapareceu. Ela conta que os Bombeiros demoraram 12h para iniciarem as buscas no local. "Meu irmão sabia nadar. Nós não sabemos ainda que motivou esse afogamento”, disse.
Conforme consta no registro da ocorrência, uma testemunha viu o momento exato em que a vítima se afogou na área identificada como braço Norte do rio, que, de acordo com o Corpo de Bombeiros, é de "pouquíssima correnteza".  Uma equipe foi encaminhada até o local e realizou buscas, mas a vítima não foi localizada no domingo. Os trabalhos foram retomados nesta segunda-feira.
Ainda durante a tarde de domingo, os Bombeiros realizaram uma busca semi circular, pela superfície, tateando o fundo do rio com utilização de colete flutuador e vara de manobra. Porém, após 90 minutos, as buscas foram interrompidas devido ao anoitecer e, segundo a corporação, a impossibilidade de fazer análise de risco adequada, para estabelecer um risco aceitável para continuar as buscas. 
Carlos Eduardo entrou no rio com a esposa e o enteado
Carlos Eduardo entrou no rio com a esposa e o enteado Crédito: Arquivo pessoal
Em nota, o Corpo de Bombeiros comunicou que "as buscas foram suspensas no período noturno, quando se torna inviável realizar um mapeamento eficaz e uma análise de risco adequada. Durante toda a atuação a família da vítima foi orientada com relação aos procedimentos padrões que estavam sendo adotados no local e tiveram as dúvidas sanadas".
Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para mais detalhes sobre os procedimentos adotados após o corpo ter sido encontrado. Assim que houver retorno, este texto será atualizado. 

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afogamento Bombeiros Polícia Civil Jerônimo Monteiro
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