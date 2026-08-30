Homem morre em confronto com policiais em Linhares

Um homem identificado como Wenderson Jenifer dos Reis morreu durante confronto com a Polícia Militar no bairro Nova Esperança, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite do sábado (29). Segundo o boletim de ocorrência, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) chegou a ser acionado, mas a perícia constatou a morte no local.





De acordo com o boletim de ocorrência, durante um patrulhamento preventivo, policiais da 3ª Companhia do 12º Batalhão da PM, em Linhares foram informados sobre a localização de Wenderson, contra quem havia dois mandados de prisão em aberto. Após pedir apoio de outra guarnição, a equipe se dirigiu ao local, próximo a uma distribuidora de gás. Ao chegarem à região indicada, conforme informações do documento, o suspeito teria percebido a presença dos agentes e fugido para uma residência.





Durante as buscas, Wenderson não teria sido localizado, inicialmente. Já com o apoio de outra guarnição da PM para o cerco nas imediações da residência, conforme o boletim, os policiais voltaram a entrar no imóvel, tendo sido, então, recebidos por um disparo de arma de fogo. Em seguida, os militares reagiram e efetuaram três disparos. O suspeito foi atingido e caiu no chão. O revólver que estava na mão dele foi apreendido, tendo quatro munições intactas e uma deflagrada.





A Polícia Civil informa que o caso foi registrado como morte por intervenção legal de agente do Estado e seguirá sob investigação da Delegacia Regional de Linhares. O corpo da vítima foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) em Linhares. Já a arma de fogo apreendida será encaminhada ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica (PCIES), onde passará por exames periciais.