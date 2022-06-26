Homem morre após jogar líquido inflamável em fogueira em Nova Venécia

Um homem morreu na madrugada deste domingo (26) após jogar um líquido inflamável em uma fogueira no bairro Vista Park, em Nova Venécia, no Noroeste do Estado. Cilio Paneto Neto teve 80% do corpo queimado e morreu no hospital.
A Polícia Militar (PM) disse que foi acionada para verificar a informação de que alguém teria se acidentado com fogo. Em seguida, foi informada que uma pessoa havia dado entrada no Hospital São Marcos, e atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com “ferimentos de queimaduras resultantes de um acidente com líquido inflamável”.
Aos militares, a equipe do Samu explicou que encontrou a vítima em uma construção, junto com outros dois homens. Eles relataram que Cilio tinha jogado um líquido inflamável em uma fogueira e as chamas o atingiram.
GRAVIDADE
O Boletim de Atendimento do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) divulgou que a vítima sofreu queimaduras de 3º grau e teve 80% do corpo queimado.
Segundo a PM, devido à gravidade dos ferimentos, Cilio morreu durante atendimento no hospital. Os militares voltaram ao local do fato para localizar as duas testemunhas, mas não encontraram ninguém.
Já a Polícia Civil (PC) informou que o caso foi registrado como morte a esclarecer e o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser identificado. O exame cadavérico vai apontar a causa da morte.
O procedimento será encaminhado para a Delegacia Regional de Nova Venécia, que aguardará os resultados dos exames.