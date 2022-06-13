Morre jovem ferido em acidente com máquina agrícola em Nova Venécia

O trabalhador foi velado na igreja Nossa Senhora da Penha, na localidade de Nova Verona, e enterrado no cemitério do Rio Preto, localizado no assentamento Zumbi dos Palmares, em São Mateus.

“Era muito amado por todos, onde ele chegava alegrava a todos, era um menino sorridente, um bom menino, brincalhão”, afirmou o primo Lissandro Bettim Fabem, de 25 anos. Ainda segundo o familiar, o dono da propriedade em que o jovem trabalhava está prestando suporte à família. O nome dele não foi divulgado.