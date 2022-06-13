Morre jovem ferido em acidente com máquina agrícola em Nova Venécia

Morreu o jovem que sofreu um acidente em uma máquina agrícola,na tarde de sábado (11), no distrito de Guarabu, Nova Venécia, Noroeste do Espírito Santo. Pablo Henrique Souza Fabem tinha 24 anos, e, segundo familiares, trabalhava na colheita de café, quando ficou ferido. Ele foi levado para o Hospital Roberto Arnizaut Silvares, em São Mateus, mas não resistiu aos ferimentos, e morreu na madrugada de domingo (12).
Segundo o Corpo de Bombeiros de Nova Venécia, Pablo sofreu lesões em todo o corpo, a mais grave delas em uma das pernas. No momento do socorro, estava consciente e fora da máquina. Ele foi levado para o Hospital São Marcos, em Nova Venécia, mas devido à gravidade dos ferimentos foi transferido.
O trabalhador foi velado na igreja Nossa Senhora da Penha, na localidade de Nova Verona, e enterrado no cemitério do Rio Preto, localizado no assentamento Zumbi dos Palmares, em São Mateus.
“Era muito amado por todos, onde ele chegava alegrava a todos, era um menino sorridente, um bom menino, brincalhão”, afirmou o primo Lissandro Bettim Fabem, de 25 anos. Ainda segundo o familiar, o dono da propriedade em que o jovem trabalhava está prestando suporte à família. O nome dele não foi divulgado.