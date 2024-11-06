Três funcionários de uma empresa de manutenção e reparos de antenas de celulares foram rendidos em uma casa em Balneário de Carapebus, na Serra, na noite de terça-feira (5), e um deles acabou baleado. O suspeito que invadiu a residência disse que estava atrás de um cofre; no fim das contas, ele fugiu levando dois celulares e um carro.
O boletim de ocorrência da Polícia Militar detalha que os três funcionários moravam nessa casa, cedida pela empresa. Durante a noite, um homem invadiu o local, armado com um revólver, e começou a perguntar para os três onde estava o cofre. Em dado momento, o suspeito disse que "tinham dado a fita errada" para ele.
Em seguida, o homem pegou o celular de uma das vítimas. Neste momento, ele disparou, atingindo a perna de um dos funcionários, de 41 anos. Logo após atirar, o suspeito ficou nervoso, dizendo que não queria fazer aquilo e pedindo desculpas. Ele pegou mais um celular e fugiu no carro que estava na casa, pertencente à empresa.
A Polícia Militar foi até o local e uma equipe do Corpo de Bombeiros fez os primeiros atendimentos à vítima ferida, que depois foi encaminhada ao hospital. Os funcionários, de 50 e 53 anos, repassaram as características do suspeito e do carro roubado, e foram orientados a registrarem um boletim de ocorrência posteriormente, com mais detalhes.
Em nota, a Polícia Civil informou que "o caso foi registrado como tentativa de latrocínio e segue sob investigação do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic). Até o momento, nenhum suspeito foi detido". A reportagem de A Gazeta fez contato com a empresa, que fica na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Em nota, a Martins Tec respondeu que "está apurando o ocorrido junto aos colaboradores, prestando assistência aos mesmos".
Homem invade casa atrás de cofre, atira em morador e rouba carro na Serra