Homem invade casa atrás de cofre, atira em morador e rouba carro na Serra

Em seguida, o homem pegou o celular de uma das vítimas. Neste momento, ele disparou, atingindo a perna de um dos funcionários, de 41 anos. Logo após atirar, o suspeito ficou nervoso, dizendo que não queria fazer aquilo e pedindo desculpas. Ele pegou mais um celular e fugiu no carro que estava na casa, pertencente à empresa.