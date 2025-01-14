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Homem furta ônibus em rodoviária do ES, bate em poste e consegue fugir

Caso começou em Santa Maria de Jetibá e só terminou em Itarana, onde ocorreu o acidente, na noite de segunda-feira (13)
Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

14 jan 2025 às 12:10

Publicado em 14 de Janeiro de 2025 às 12:10

Um homem furtou um ônibus na Rodoviária de Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (13), e dirigiu o veículo até o município de Itarana. O suspeito só parou após bater em um poste, mas conseguiu escapar. Em vídeos enviados à reportagem de A Gazeta é possível ver o veículo guiado pelo ladrão nas ruas (veja acima)
Polícia Militar informou que foi acionada para verificar a informação de que um ônibus de uma empresa particular havia sido furtado na rodoviária.
"No momento em que estavam na altura da Praça Oito, a guarnição se deparou com o veículo e realizou o acompanhamento. Próximo ao Centro de Itarana, o ônibus se chocou contra um poste, o suspeito fugiu por um terreno baldio e não foi localizado. O veículo foi levado ao pátio", informou a corporação. A Polícia Civil disse que não localizou nenhuma ocorrência. 

Nota na íntegra da Viação Pretti

"A Viação Pretti informa que, devido a uma ocorrência registrada na noite de ontem, em Santa Maria de Jetibá, envolvendo um de nossos veículos, tomamos medidas imediatas para garantir a segurança de nossos clientes, colaboradores e da população em geral. 

Estamos colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos e reforçando nossas práticas de segurança para minimizar riscos e aumentar a proteção de todos. 

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e com a prestação de um serviço seguro e confiável, sempre priorizando o bem-estar coletivo. Agradecemos pela compreensão e pela confiança. Seguiremos trabalhando com responsabilidade e dedicação para atender da melhor forma possível."

Caso semelhante

Na Grande Vitória, um homem de 45 anos foi preso em flagrante, em outubro do ano passado, após roubar um ônibus do Transcol no Terminal de Vila Velha e dirigir pelas ruas da cidade, indo parar em Cariacica. O suspeito, identificado como Cícero Machado Costa, contou, na época, que era ex-rodoviário e que havia passado a noite no local usando drogas. Ele disse que por volta das 5h resolveu pegar o veículo para "dar uma volta". No momento, não havia nenhum passageiro no coletivo. 
Após passar por vários bairros, suspeito foi detido pela polícia
Após passar por vários bairros, suspeito foi detido pela polícia Crédito: Leitor | A Gazeta
O suspeito, na ocasião, contou que pretendia levar o veículo até a sede da Polícia Federal e que chegou a dirigir na velocidade de 100 km/h e que só não foi mais rápido devido ao sistema que limita a velocidade do coletivo.

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