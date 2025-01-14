Homem furta ônibus em rodoviária do ES, bate em poste e consegue fugir

"A Viação Pretti informa que, devido a uma ocorrência registrada na noite de ontem, em Santa Maria de Jetibá, envolvendo um de nossos veículos, tomamos medidas imediatas para garantir a segurança de nossos clientes, colaboradores e da população em geral.

Estamos colaborando com as autoridades para esclarecer os fatos e reforçando nossas práticas de segurança para minimizar riscos e aumentar a proteção de todos.

Reiteramos nosso compromisso com a transparência e com a prestação de um serviço seguro e confiável, sempre priorizando o bem-estar coletivo. Agradecemos pela compreensão e pela confiança. Seguiremos trabalhando com responsabilidade e dedicação para atender da melhor forma possível."