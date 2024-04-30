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Foi preso

Homem furta 9 picanhas custando mais de mil reais em atacado da Serra

Suspeito de 30 anos colocou as peças de picanha maturada em uma mochila e foi flagrado por câmeras de segurança do estabelecimento na noite de segunda-feira (29)
Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

30 abr 2024 às 11:02

Publicado em 30 de Abril de 2024 às 11:02

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante após furtar nove peças de picanha maturada em um atacado na BR 101, altura do bairro Valparaíso, na Serra. Em boletim de ocorrência da Polícia Militar consta que o crime aconteceu na noite de segunda-feira (29). Carlos Augusto Alves Machado estava com os produtos, avaliados em mais de mil reais, em uma mochila. Com ele havia outro suspeito, que conseguiu fugir.
Ainda conforme relato da PM, Carlos Augusto teria sido flagrado por uma câmera de videomonitoramento enquanto colocava nove peças de picanha, que totalizavam o valor de R$ 1.233,43, em uma mochila e tentando sair do estabelecimento sem pagar.
Funcionários contaram à Polícia Militar que o suspeito que acompanhava Carlos teria saído do supermercado e ido até o estacionamento para aguardar o homem, mas fugiu de moto assim que Carlos foi abordado pelos seguranças do local e a PM foi acionada. Durante a abordagem dos funcionários, o homem teria tentado fugir também e acertou um capacete na barriga de um segurança.
Após a situação, Carlos Augusto foi colocado dentro do compartimento da viatura policial e encaminhado à Delegacia Regional da Serra, sendo autuado por roubo pelo concurso de pessoas e encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).

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