Homem encapuzado invade bar e mata jovem e adolescente em Vila Velha

Gabriel Cardoso Vicente, 18, e Emanuel Moura de Andrade, 15, foram assassinados na madrugada desta terça-feira (29) Crédito: Redes Sociais

Um homem encapuzado e armado invadiu um bar e matou Gabriel Cardoso Vicente, de 18 anos, e Emanuel Moura de Andrade, de 15, na madrugada desta terça-feira (29), no bairro Boa Vista , em Vila Velha . Segundo a Polícia Militar, as vítimas estavam bebendo no estabelecimento quando foram alvo dos disparos por volta das 3h30.

Testemunhas relataram à PM que os jovens estavam no bar bebendo quando uma mulher entrou e perguntou de onde eles eram. Consta no boletim de ocorrência da corporação que, pouco tempo depois, um homem encapuzado entrou no local e disparou contra os dois. O repórter Diony Silva, da TV Gazeta, apurou que quando o atirador chegou, cerca de 30 pessoas estavam no estabelecimento.

Quando os disparos começaram os jovens ainda tentaram fugir atravessando a avenida em frente ao bar e tentando se abrigar no carro de um amigo que estava do outro lado da via, mas foram alcançados. Eles chegaram a ser socorridos e levados ao Pronto Atendimento (PA) da Glória, mas Gabriel já chegou sem vida ao local. Os médicos tentaram socorrer Emanuel, mas ele também não resistiu aos ferimentos. Não há informações sobre possíveis motivações do crime.

Carro em que as Vítimas tentaram se abrigar Crédito: Fernando Oliveira/ TV Gazeta

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. Segundo a corporação, nenhum suspeito havia sido detido até a publicação desta matéria, e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica.



A corporação ainda destacou que a população pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. "O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas", reforçou a corporação.

