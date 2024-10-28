Idoso é agredido e depois furtado por homem que ofereceu ajuda em Mimoso do Sul

Um idoso de 74 anos foi agredido com um chute na cabeça na manhã de domingo (27) na Praça das Mangueiras, Centro de Mimoso do Sul , no Sul do Espírito Santo. Depois da violência, outro homem se ofereceu para acompanhar a vítima até a casa dele. Durante o trajeto, ele acaba furtando dinheiro do idoso. Uma câmera de segurança flagrou o crime.

Segundo registro da Polícia Militar, o homem de 33 anos se ofereceu para levá-lo até a residência no bairro Funil, já que o idoso tinha dificuldades de locomoção pela embriaguez e lesão sofrida. Em frente a uma casa, o homem deixou a vítima caída na calçada e teria furtado R$ 70,00. Os militares foram até a praça e localizaram o suspeito do furto, que negou a acusação de crime.

O suspeito de agredir o senhor de 74 anos também foi encontrado. Questionado pelos policiais sobre a agressão, disse que o bateu por ser ofendido por ele. A vítima foi socorrida até o Hospital Apóstolo Pedro, na cidade.