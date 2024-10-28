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Idoso é agredido e depois furtado por homem que ofereceu ajuda em Mimoso do Sul

Após levar um chute na cabeça, o senhor de 74 anos foi ajudado por outro homem, que se ofereceu para levá-lo para casa. No trajeto, ele furtou dinheiro da vítima
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

28 out 2024 às 12:07

Publicado em 28 de Outubro de 2024 às 12:07

Um idoso de 74 anos foi agredido com um chute na cabeça na manhã de domingo (27) na Praça das Mangueiras, Centro de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. Depois da violência, outro homem se ofereceu para acompanhar a vítima até a casa dele. Durante o trajeto, ele acaba furtando dinheiro do idoso. Uma câmera de segurança flagrou o crime.
Segundo registro da Polícia Militar, o homem de 33 anos se ofereceu para levá-lo até a residência no bairro Funil, já que o idoso tinha dificuldades de locomoção pela embriaguez e lesão sofrida. Em frente a uma casa, o homem deixou a vítima caída na calçada e teria furtado R$ 70,00. Os militares foram até a praça e localizaram o suspeito do furto, que negou a acusação de crime.
O suspeito de agredir o senhor de 74 anos também foi encontrado. Questionado pelos policiais sobre a agressão, disse que o bateu por ser ofendido por ele. A vítima foi socorrida até o Hospital Apóstolo Pedro, na cidade.
Sobre os detidos, a Polícia Civil disse que o suspeito, de 33 anos, conduzido à Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, foi autuado em flagrante por furto. Como não pagou a fiança estipulada pela autoridade policial foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória. Já o suspeito de 43 anos, assinou um termo circunstanciado (TC) por lesão corporal e foi liberado após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

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