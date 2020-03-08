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Briga com familiares

Homem é suspeito de incendiar a própria casa após discussão em Vila Velha

Fogo começou por volta das 21h deste sábado (7); residência fica no bairro Vale Encantado e o morador foi encontrado desacordado no banheiro pelos bombeiros
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2020 às 12:51

Publicado em 08 de Março de 2020 às 12:51

Casa incendiada fica no bairro Vale Encantado, em Vila Velha Crédito: Internauta
Suspeito de ter colocado fogo na própria casa, um homem de 48 anos foi encontrado desacordado dentro do banheiro da residência, durante a noite do último sábado (7). O incêndio teria sido provocado pouco antes das 21h, devido a um desentendimento dele com familiares, segundo o relato passado pelas pessoas que estavam no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, aos bombeiros.
Homem é suspeito de incendiar a própria casa após discussão em Vila Velha
De acordo com a corporação, uma equipe fez o resgate do homem, que também foi socorrido pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) e encaminhado para uma unidade de saúde. As chamas foram apagadas logo depois. Não há informações sobre o estado de saúde dele e nem registro de outras vítimas. A perícia da Polícia Civil foi acionada para investigar o caso.

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