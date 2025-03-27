Homem é preso suspeito de cometer stalking contra a ex em São José do Calçado

Um homem, de 51 anos, foi autuado em flagrante suspeito de ter cometido o crime de stalking — perseguição, em português — no Centro de São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo, na noite dessa terça-feira (25). A ex-mulher do suspeito, de 43 anos, denunciou o caso após ter sofrido ameaças de morte e ser perseguida de carro por ele. O detido não teve o nome informado.
A Polícia Militar contou que foi acionada para ir até um hospital – local de trabalho da vítima – verificar uma ocorrência de Lei Maria da Penha. A vítima contou que foi para o trabalho naquele dia com o genro e encontrou o ex-marido já na unidade, esperando por ela. Eles discutiram e ela foi ameaçada de morte, o que segundo a vítima, acontecia frequentemente.
Quando os militares chegaram no hospital, a mulher disse que o suspeito havia saído de carro, embriagado. O homem foi localizado na cidade e, durante a abordagem, a mulher foi ao local, revelou que o suspeito havia passado na frente da casa dela várias vezes naquele dia, além de segui-la quando foi buscar a filha.
Em conversa com o suspeito, ele disse aos militares que foi ao hospital para receber atendimento e acabou discutindo com a vítima quando a encontrou. O suspeito foi levado até a delegacia de Alegre e, segundo a Polícia Civil, foi autuado em flagrante por stalking. Após recolhimento da fiança arbitrada pela autoridade policial da Central de Teleflagrante, ele foi liberado para responder em liberdade.