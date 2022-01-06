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Rio Novo do Sul

Homem é preso por torturar mulher e manter filho em cárcere privado no ES

Durante os quatro dias que ficaram presos, a mulher foi torturada e queimada com óleo quente pelo próprio companheiro; a vítima conseguiu sair e ouviu ameaças do suspeito, de que faria pedacinhos do próprio filho caso ela não voltasse
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

06 jan 2022 às 20:02

Publicado em 06 de Janeiro de 2022 às 20:02

Uma mulher de 23 anos e o filho dela, de 1 ano e meio, foram resgatados pela Polícia Civil de um cárcere privado que estavam desde o dia 1º de janeiro deste ano, em uma residência em Arroio das Pedras, zona rural de Rio Novo do Sul, no Sul do Estado. O resgate aconteceu na terça-feira (4) e um homem de 24 anos, companheiro da vítima e pai da criança, foi preso em flagrante.
Mãe e filho são libertados de cárcere privado em Rio Novo do Sul
A mãe, de 23 anos, foi queimada com óleo quente Crédito: Divulgação | PCES
Segundo a polícia, mãe e filho permaneceram presos por quatro dias. Nesse tempo, a mulher foi torturada e queimada com óleo quente. No entanto, na terça-feira (4), ela conseguiu sair de casa e pedir socorro.
O titular da Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul, delegado José Augusto Militão, informou que a mulher convenceu o suspeito a deixá-la sair, sob o pretexto de que iria a uma audiência no Fórum. “Uma vez livre, a mulher veio até a delegacia de Rio Novo do Sul, pediu ajuda e os policiais civis foram à residência, conseguindo libertar a criança”, pronunciou.
"Antes de sair, ainda ouviu mais uma ameaça: o homem disse que picaria o filho em pedacinhos caso ela não voltasse"
José Augusto Militão - Delegado-titular de Rio Novo do Sul
O suspeito, que trabalha como autônomo, foi preso e conduzido à delegacia. Em depoimento, ele negou as agressões e o cárcere privado, alegando que a mulher se queimou fritando bolinhos.
Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tortura, cárcere privado e constrangimento a menor sob guarda em circunstância de violência doméstica. O homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes, onde teve a prisão mantida pelo Poder Judiciário, em audiência de custódia.

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