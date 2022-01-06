Homem é preso por torturar mulher e manter filho em cárcere privado no ES

Uma mulher de 23 anos e o filho dela, de 1 ano e meio, foram resgatados pela Polícia Civil de um cárcere privado que estavam desde o dia 1º de janeiro deste ano, em uma residência em Arroio das Pedras, zona rural de Rio Novo do Sul , no Sul do Estado . O resgate aconteceu na terça-feira (4) e um homem de 24 anos, companheiro da vítima e pai da criança, foi preso em flagrante.

A mãe, de 23 anos, foi queimada com óleo quente Crédito: Divulgação | PCES

Segundo a polícia, mãe e filho permaneceram presos por quatro dias. Nesse tempo, a mulher foi torturada e queimada com óleo quente. No entanto, na terça-feira (4), ela conseguiu sair de casa e pedir socorro.

O titular da Delegacia de Polícia de Rio Novo do Sul, delegado José Augusto Militão, informou que a mulher convenceu o suspeito a deixá-la sair, sob o pretexto de que iria a uma audiência no Fórum. “Uma vez livre, a mulher veio até a delegacia de Rio Novo do Sul, pediu ajuda e os policiais civis foram à residência, conseguindo libertar a criança”, pronunciou.

"Antes de sair, ainda ouviu mais uma ameaça: o homem disse que picaria o filho em pedacinhos caso ela não voltasse" José Augusto Militão - Delegado-titular de Rio Novo do Sul

O suspeito, que trabalha como autônomo, foi preso e conduzido à delegacia. Em depoimento, ele negou as agressões e o cárcere privado, alegando que a mulher se queimou fritando bolinhos.