Homem é preso por agredir companheira e a filha dela na Serra

Homem suspeito de agredir companheira e enteada Crédito: Fabricio Christ/ TV Gazeta

Conforme a corporação, os policiais avistaram um homem correndo sem camisa e sujo de sangue e o abordaram. Inicialmente, ele se negou a dizer o que teria acontecido. Os PMs seguiram fazendo buscas nas proximidades, até que populares falaram com os agentes que um indivíduo, com as mesmas características do suspeito abordado, teria espancado a companheira e uma criança.

Quando chegaram ao local indicado, os militares encontraram a mulher de 32 anos com ferimentos graves no corpo, e principalmente na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e a vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves.

A criança estava com escoriações no braço, mão e tornozelo. Uma conselheira tutelar que trabalhou na ocorrência orientou que a criança ficasse sob os cuidados de uma vizinha de 52 anos, que já cuidava dela em caso de ausência dos pais.

Marcas na criança que foi agredida Crédito: Fabricio Christ/ TV Gazeta

Num primeiro momento, logo quando foi abordado, o suspeito não apresentou um comportamento violento. Mas no momento em que a guarnição foi até a casa do suspeito para verificar o estado de saúde da criança, o indivíduo começou a se alterar e a chutar o compartimento de segurança da viatura.

Foi dada ordem para que ele parasse, mas ele partiu para cima dos militares, que entraram em luta corporal com ele e precisaram algemá-lo. "Quando a porta do compartimento foi aberta, ele avançou contra os militares, que precisaram conter o indivíduo com o uso progressivo da força", diz a PM, em nota. O homem confirmou aos policiais ter ingerido bebida alcoólica e usado drogas.

A Polícia Civil informou que o suspeito de 32 anos, conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por Lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha e, por injúria e lesão corporal. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV).