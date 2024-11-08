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Violência

Homem é preso por agredir companheira e a filha dela na Serra

Suspeito foi autuado por lesão corporal grave, na forma da Lei Maria da Penha; mulher foi levada para hospital e a criança de quatro anos ficou sob cuidados de uma vizinha

Publicado em 08 de Novembro de 2024 às 11:51

Felipe Sena

Felipe Sena

Publicado em 

08 nov 2024 às 11:51
Homem perseguiu mulher pelas ruas do bairro
Homem suspeito de agredir companheira e enteada Crédito: Fabricio Christ/ TV Gazeta
Um homem de 32 anos foi preso na madrugada desta sexta-feira (8) por agredir a companheira, da mesma idade que ele, e a filha dela, uma criança de quatro anos. O crime ocorreu no bairro Jardim Carapina, na Serra. Segundo a Polícia Militar, que a mulher foi encontrada pelos militares com ferimentos graves e foi levada para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves, e a menina teve escoriações no corpo e ficou sob cuidados de uma vizinha.
Conforme a corporação, os policiais avistaram um homem correndo sem camisa e sujo de sangue e o abordaram. Inicialmente, ele se negou a dizer o que teria acontecido. Os PMs seguiram fazendo buscas nas proximidades, até que populares falaram com os agentes que um indivíduo, com as mesmas características do suspeito abordado, teria espancado a companheira e uma criança.
Quando chegaram ao local indicado, os militares encontraram a mulher de 32 anos com ferimentos graves no corpo, e principalmente na cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionado e a vítima foi socorrida para o Hospital Estadual Doutor Jayme Santos Neves. 
A criança estava com escoriações no braço, mão e tornozelo. Uma conselheira tutelar que trabalhou na ocorrência orientou que a criança ficasse sob os cuidados de uma vizinha de 52 anos, que já cuidava dela em caso de ausência dos pais. 
Homem perseguiu mulher pelas ruas do bairro
Marcas na criança que foi agredida Crédito: Fabricio Christ/ TV Gazeta
Num primeiro momento, logo quando foi abordado, o suspeito não apresentou um comportamento violento. Mas no momento em que a guarnição foi até a casa do suspeito para verificar o estado de saúde da criança, o indivíduo começou a se alterar e a chutar o compartimento de segurança da viatura.
Foi dada ordem para que ele parasse, mas ele partiu para cima dos militares, que entraram em luta corporal com ele e precisaram algemá-lo. "Quando a porta do compartimento foi aberta, ele avançou contra os militares, que precisaram conter o indivíduo com o uso progressivo da força", diz a PM, em nota. O homem confirmou aos policiais ter ingerido bebida alcoólica e usado drogas.
A Polícia Civil informou que o suspeito de 32 anos, conduzido à Delegacia Regional da Serra, foi autuado em flagrante por Lesão corporal, na forma da Lei Maria da Penha e, por injúria e lesão corporal. Ele foi encaminhado para o Centro de Triagem de Viana (CTV). 
O nome do suspeito não será revelado nesta reportagem também para não identificar as vítimas.  

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