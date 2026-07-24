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Homem é preso no ES por extorquir R$ 40 mil de namorada em Rondônia

Suspeito de 41 anos pedia dinheiro sob a ameaça de expor fotos e vídeos íntimos da vítima

Publicado em 24 de Julho de 2026 às 16:28

Carol Leal

Carol Leal

Publicado em 

24 jul 2026 às 16:28
Homem foi preso em Jerônimo Monteiro (ES) por extorquir pela internet a companheira que mora Porto Velho (RO)
Homem foi preso em Jerônimo Monteiro (ES) por extorquir a companheira que mora Porto Velho (RO) Montagem | Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 41 anos foi preso em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, suspeito de extorquir cerca de R$ 40 mil de uma mulher com quem mantinha um relacionamento à distância em Rondônia. A prisão aconteceu no bairro Parada Cristal, na quinta-feira (23). A identidade do suspeito não foi divulgada.


Segundo a Polícia Civil, os dois se conheceram em 2025, por meio das redes sociais, e mantiveram um relacionamento à distância com alguns encontros presenciais em Porto Velho (RO), onde a mulher mora. 


Com o tempo, o suspeito passou a se aproveitar da confiança da vítima para pedir quantias altas em dinheiro. Quando ela se recusava ou alegava não ter o valor solicitado, ele ameaçava expor conversas, fotos e vídeos íntimos a familiares, amigos e colegas de profissão. Ele ainda chegou a enviar capturas de tela mostrando dados do local de trabalho da mulher e de parentes para reforçar as ameaças.


vítima já havia registrado um boletim de ocorrência anteriormente, mas desistiu de prosseguir com o caso por medo. Como o suspeito voltou a exigir mais dinheiro, ela procurou a polícia novamente para pedir a retomada das investigações.


Após a Polícia Civil de Rondônia informar o caso para a Delegacia de Jerônimo Monteiro, o homem foi localizado e preso em flagrante por extorsão. O celular usado nas ameaças, oito cartões de crédito e documentos do investigado também foram apreendidos. Ele permanece à disposição da Justiça.

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