Durante a operação, que aconteceu em todo o Espírito Santo, pés de maconha, skank, munições, armas e dinheiro foram apreendidos. Crédito: Polícia Civil

Um homem acabou preso após jogar arma, drogas e celulares pela janela do apartamento onde mora, no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Na ocasião, a Polícia Civil do Espírito Santo cumpria um mandado de prisão contra uma mulher suspeita de tráfico de entorpecentes na região. Ao avistar os agentes, o homem pensou ser ele o alvo e acabou se entregando ao arremessar os objetos. A identidade dele não foi divulgada.

A prisão dele ocorreu entre os dias 22 e 26 de abril na Operação nacional Nárke, que envolveu todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal, com foco no combate ao tráfico de drogas. A delegada Larissa Lacerda, adjunta do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), contou que devido à situação a equipe se dirigiu a residência do suspeito.

Lá encontraram produtos para a venda de drogas como: radiocomunicador, drogas, balança de precisão e embalagens para comercialização de entorpecentes.

"Ele confessou que participa do tráfico de drogas local e se envolvia escondendo os produtos na residência e realizando a venda", falou a delegada.

Your browser does not support the audio element. Homem é preso em Vitória ao jogar arma, drogas e celulares pela janela

Traficante do ES na BA

“Ele é considerado um indivíduo de alta periculosidade e teve prisão definitiva cumprida. Ele está contabilizado entre os nove presos no Espírito Santo. Cumprimos com mandados de prisão em desfavor aos traficantes com caráter potencial de chefiar e distribuição de drogas”, contou a adjunta do Denarc.

Além do capixaba preso no Nordeste do país, a corporação cumpriu um mandado de prisão contra um baiano que morava no ES. Outros oito suspeitos do estado também foram presos, sendo sete deles com mandados já expedidos. Um é homicida que comanda o tráfico de Boa Vista, em Cariacica. Dois acabaram sendo levados pela equipe policial por flagrante.

Em um dos casos, os agentes chegaram na casa de um suspeito de venda de drogas devido a denúncias. Porém, no local encontraram quatro pés de skank. “Lá encontramos a estufa que ele produzia e produtos para embalagem. Era só mandado de busca e originou a prisão em flagrante”, explicou a delegada. Em outra residência a PC encontrou um pé de maconha, levada pela polícia.

Operação nacional Narké

Trabalho de integração