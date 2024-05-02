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Operação Narké

Homem é preso em Vitória ao jogar arma, drogas e celulares pela janela

O homem foi preso após se denunciar ao jogar os objetos da janela, mas ele não era alvo da operação e sim uma mulher que mora em Jesus de Nazareth

Publicado em 02 de Maio de 2024 às 19:46

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

02 mai 2024 às 19:46
Operação nacional Nárke
Durante a operação, que aconteceu em todo o Espírito Santo, pés de maconha, skank, munições, armas e dinheiro foram apreendidos. Crédito: Polícia Civil
Um homem acabou preso após jogar arma, drogas e celulares pela janela do apartamento onde mora, no bairro Jesus de Nazareth, em Vitória. Na ocasião, a Polícia Civil do Espírito Santo cumpria um mandado de prisão contra uma mulher suspeita de tráfico de entorpecentes na região. Ao avistar os agentes, o homem pensou ser ele o alvo e acabou se entregando ao arremessar os objetos. A identidade dele não foi divulgada. 
A prisão dele ocorreu entre os dias 22 e 26 de abril na Operação nacional Nárke, que envolveu todos os Estados brasileiros e o Distrito Federal, com foco no combate ao tráfico de drogas. A delegada Larissa Lacerda, adjunta do Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc), contou que devido à situação a equipe se dirigiu a residência do suspeito.
Lá encontraram produtos para a venda de drogas como: radiocomunicador, drogas, balança de precisão e embalagens para comercialização de entorpecentes. 
"Ele confessou que participa do tráfico de drogas local e se envolvia escondendo os produtos na residência e realizando a venda", falou a delegada. 
Homem é preso em Vitória ao jogar arma, drogas e celulares pela janela

Traficante do ES na BA

Um líder do tráfico capixaba e foragido do Espírito Santo foi preso na Bahia durante a Operação. O homem, que não teve a identidade e o município onde atuava divulgados, também tem registros por homicídio, lavagem de dinheiro, organização criminosa e tráfico de drogas, segundo a Polícia Civil.
“Ele é considerado um indivíduo de alta periculosidade e teve prisão definitiva cumprida. Ele está contabilizado entre os nove presos no Espírito Santo. Cumprimos com mandados de prisão em desfavor aos traficantes com caráter potencial de chefiar e distribuição de drogas”, contou a adjunta do Denarc.
Além do capixaba preso no Nordeste do país, a corporação cumpriu um mandado de prisão contra um baiano que morava no ES. Outros oito suspeitos do estado também foram presos, sendo sete deles com mandados já expedidos. Um é homicida que comanda o tráfico de Boa Vista, em Cariacica. Dois acabaram sendo levados pela equipe policial por flagrante.
Em um dos casos, os agentes chegaram na casa de um suspeito de venda de drogas devido a denúncias. Porém, no local encontraram quatro pés de skank. “Lá encontramos a estufa que ele produzia e produtos para embalagem. Era só mandado de busca e originou a prisão em flagrante”, explicou a delegada. Em outra residência a PC encontrou um pé de maconha, levada pela polícia.

Operação nacional Narké

Trabalho de integração

Durante a Operação os policiais atuaram na prevenção de crimes indo a bairros com possíveis focos de tráfico. "Qualificamos indivíduos e pessoa suspeitas para futura operações. Ao longo do ano teremos novas fases e o Departamento Especializado em Narcóticos (Denarc) no Espírito Santo espera contribuir de forma expressiva", frisou a adjunta do Denarc.

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