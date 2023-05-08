Homem é preso após tentar atropelar policial e desobedecer ordem de parada em Iúna

Um jovem de 20 anos foi preso após desacatar uma ordem de parada feita por policial militar em Iúna, na Região do Caparaó, neste domingo (7). A abordagem aconteceu após os militares verem o motociclista em alta velocidade numa rua. Ele chegou a atingir o militar com a moto.
Segundo registro da Polícia Militar, o caso aconteceu durante patrulhamento a tarde na Rua Antônio Monteiro Alves, bairro Nossa Senhora da Penha. Na via, os militares ouviram uma motocicleta vindo em alta velocidade na rua, com um barulho ensurdecedor. Foi dada a ordem de parada de veículo, mas o rapaz não obedeceu e acelerou mais a motocicleta.
Percebendo que o rapaz não diminuiria a velocidade, o militar sacou a arma, deu nova ordem para que ele parasse, porém foi necessário que o militar saísse à esquerda da motocicleta para não ser atropelado. Mesmo assim, o militar foi atingido no braço esquerdo.
O rapaz, segundo a polícia, tentou tapar com a mão a placa da moto, mas acabou identificado. Ao ser localizado, ele ainda tentou fugir novamente, mas desta vez, acabou detido e levado a delegacia de Venda Nova do Imigrante.
A moto Honda CG 160 foi removida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran). Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o suspeito, 20 anos, foi autuado em flagrante por resistência e desobediência à ação policial e foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.