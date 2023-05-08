Homem é preso após tentar atropelar policial e desobedecer ordem de parada em Iúna

Percebendo que o rapaz não diminuiria a velocidade, o militar sacou a arma, deu nova ordem para que ele parasse, porém foi necessário que o militar saísse à esquerda da motocicleta para não ser atropelado. Mesmo assim, o militar foi atingido no braço esquerdo.

A moto Honda CG 160 foi removida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran). Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o suspeito, 20 anos, foi autuado em flagrante por resistência e desobediência à ação policial e foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.