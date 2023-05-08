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No Caparaó

Homem é preso após tentar atropelar policial e desobedecer ordem de parada em Iúna

Jovem de 20 anos acabou preso por resistência e desobediência à ação policial, mas foi liberado para responder crimes em liberdade após fiança arbitrada pelo delegado
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

08 mai 2023 às 19:31

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 19:31

Um jovem de 20 anos foi preso após desacatar uma ordem de parada feita por policial militar em Iúna, na Região do Caparaó, neste domingo (7). A abordagem aconteceu após os militares verem o motociclista em alta velocidade numa rua. Ele chegou a atingir o militar com a moto. 
Segundo registro da Polícia Militar, o caso aconteceu durante patrulhamento a tarde na Rua Antônio Monteiro Alves, bairro Nossa Senhora da Penha. Na via, os militares ouviram uma motocicleta vindo em alta velocidade na rua, com um barulho ensurdecedor. Foi dada a ordem de parada de veículo, mas o rapaz não obedeceu e acelerou mais a motocicleta.
Percebendo que o rapaz não diminuiria a velocidade, o militar sacou a arma, deu nova ordem para que ele parasse, porém foi necessário que o militar saísse  à esquerda da motocicleta para não ser atropelado. Mesmo assim, o militar foi atingido no braço esquerdo.
O rapaz, segundo a polícia, tentou tapar com a mão a placa da moto, mas acabou identificado. Ao ser localizado, ele ainda tentou fugir novamente, mas desta vez, acabou detido e levado a delegacia de Venda Nova do Imigrante.
A moto Honda CG 160 foi removida para o pátio do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran). Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o suspeito, 20 anos, foi autuado em flagrante por resistência e desobediência à ação policial e foi liberado para responder em liberdade, após o recolhimento da fiança arbitrada pelo delegado de plantão.

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