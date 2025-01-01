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Susto e correria

Homem é preso após confusão causada por arma falsa no réveillon de Guarapari

Virada do ano foi marcada por tumulto na Praia do Morro; suspeito, de 31 anos, confessou que estava com um simulacro de arma, mas afirmou não ter ameaçado ninguém
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jan 2025 às 14:11

Publicado em 01 de Janeiro de 2025 às 14:11

Tumulto e correria atrapalharam a comemoração da virada de ano de quem estava na Praia do Morro, em Guarapari, na madrugada desta quarta-feira (1º). A confusão começou depois que pessoas que estavam no local terem visto homens armados e escutado som de tiros. A Polícia Militar foi à região e prendeu um homem de 31 anos que estava com drogas. Segundo a PM, o suspeito confessou que estava portando um simulacro (imitação de uma arma) minutos antes de ser abordado.
O homem foi identificado, conforme a corporação, por ter aparecido anteriormente em uma filmagem portando um fuzil. No local, os militares perguntaram a ele sobre a possível arma de fogo, e o suspeito confirmou ter uma réplica, porém disse não ter ameaçado ninguém.
Segundo a polícia, o homem disse ter dispensado o simulacro temendo algum tipo de represália por causa da correria que houve no local. O suspeito também estava com 45 pinos de cocaína, duas tiras de maconha, um frasco de loló e R$ 2.500,00 em espécie, conforme a PM.
O homem também teria afirmado à PM que recebeu dinheiro para guardar drogas em sua residência e levar os entorpecentes para entregar para outra pessoa na praia. As equipes foram ao endereço e realizaram buscas, localizando dois tabletes de maconha e duas buchas da mesma droga, caderno de anotações, R$ 700,00 em dinheiro e material para embalo de entorpecentes.
O homem e os materiais apreendidos foram entregues na delegacia. O simulacro foi encontrado na areia da praia. A Polícia Civil informou que o suspeito de 31 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.
“As drogas apreendidas serão encaminhadas para o Laboratório de Química Forense, da Polícia Científica (PCIES), para serem analisadas e, posteriormente, incineradas. O simulacro de fuzil apreendido será encaminhado para o Departamento de Balística Forense, da Polícia Científica (PCIES)”, informou a PC.

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