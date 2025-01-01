Homem é preso após confusão causada por arma falsa no réveillon de Guarapari

Tumulto e correria atrapalharam a comemoração da virada de ano de quem estava na Praia do Morro, em Guarapari , na madrugada desta quarta-feira (1º). A confusão começou depois que pessoas que estavam no local terem visto homens armados e escutado som de tiros. A Polícia Militar foi à região e prendeu um homem de 31 anos que estava com drogas. Segundo a PM, o suspeito confessou que estava portando um simulacro (imitação de uma arma) minutos antes de ser abordado.

O homem foi identificado, conforme a corporação, por ter aparecido anteriormente em uma filmagem portando um fuzil. No local, os militares perguntaram a ele sobre a possível arma de fogo, e o suspeito confirmou ter uma réplica, porém disse não ter ameaçado ninguém.

Segundo a polícia, o homem disse ter dispensado o simulacro temendo algum tipo de represália por causa da correria que houve no local. O suspeito também estava com 45 pinos de cocaína, duas tiras de maconha, um frasco de loló e R$ 2.500,00 em espécie, conforme a PM.

O homem também teria afirmado à PM que recebeu dinheiro para guardar drogas em sua residência e levar os entorpecentes para entregar para outra pessoa na praia. As equipes foram ao endereço e realizaram buscas, localizando dois tabletes de maconha e duas buchas da mesma droga, caderno de anotações, R$ 700,00 em dinheiro e material para embalo de entorpecentes.

O homem e os materiais apreendidos foram entregues na delegacia. O simulacro foi encontrado na areia da praia. A Polícia Civil informou que o suspeito de 31 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Guarapari.