Homem é morto pelo irmão ao invadir casa e agredir a mãe em Vila Velha

Moradores contaram que o homem havia saído de casa na segunda-feira (11), quando a medida protetiva foi expedida, mas retornou no começo da tarde do dia seguinte e, após pular o muro, ele teria empurrado a mãe. Um vizinho, que pediu para não ser identificado, ouviu os gritos da idosa. "Ouvi os gritos dela de socorro, e fui tentar socorrer porque conheço a família", disse.