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Bairro Vila Nova

Homem é morto pelo irmão ao invadir casa e agredir a mãe em Vila Velha

Homem de 47 anos estava impedido de entrar na residência da mãe após a idosa de 71 anos conseguir medida protetiva contra o filho, mas descumpriu a determinação na tarde de terça-feira (12)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 set 2023 às 07:00

Publicado em 13 de Setembro de 2023 às 07:00

Rua onde aconteceu o homícidio entre irmãos em Vila Nova
Segundo testemunhas, o irmão matou o outro depois da vítima pular o mura da residência da família. Crédito: Vinicius Colini
Um homem de 47 anos foi assassinado a facadas pelo irmão mais velho na tarde da última terça-feira (12), no bairro Vila Nova, em Vila Velha. A reportagem esteve no local do crime e apurou que o homicídio aconteceu por volta de 13h, após o indivíduo pular o muro entrar na residência da família. Vizinhos contaram que ele era usuário de drogas e havia saído de casa após a mãe, de 71 anos, conseguir uma medida protetiva contra ele. Os envolvidos não tiveram seus nomes divulgados.
Moradores contaram que o homem havia saído de casa na segunda-feira (11), quando a medida protetiva foi expedida, mas retornou no começo da tarde do dia seguinte e, após pular o muro, ele teria empurrado a mãe. Um vizinho, que pediu para não ser identificado, ouviu os gritos da idosa. "Ouvi os gritos dela de socorro, e fui tentar socorrer porque conheço a família", disse.
Para defender a idosa, o irmão do homem pegou uma faca para assustá-lo, mas acabou o atingindo. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram procuradas pela reportagem no início da noite de terça-feira para informar detalhes sobre o atendimento à ocorrência, mas não houve retorno até a publicação desta matéria.

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