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Em plena luz do dia

Homem é morto a tiros na casa da mãe na Serra

Vítima ainda correu para dentro da residência para escapar de criminosos, mas não resistiu e morreu. De acordo com a Polícia Civil, até o momento nenhum suspeito foi detido

Publicado em 19 de Outubro de 2019 às 22:06

Publicado em 

19 out 2019 às 22:06
Nova Carapina II, na Serra Crédito: Google Maps
Um homem de 32 anos foi assassinado na casa da mãe, no início da tarde deste sábado (19), em Nova Carapina II, na Serra. De acordo com a Polícia Civil, até o momento nenhum suspeito foi detido e o corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde será identificado.
Segundo informações da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), os suspeitos teriam chamado pela vítima no portão de sua residência. Ao sair para atender, o homem foi surpreendido, tentou correr para dentro da casa, mas não resistiu e morreu após os criminosos dispararem diversos tiros contra ele.
De acordo com a Polícia Civil, o caso seguirá na Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e outras informações não serão passadas para não atrapalhar o andamento das investigações.

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