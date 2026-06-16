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Corrida de rua

Marcada para setembro, 1ª Corrida do Rio Branco já está com inscrições abertas

Evento acontece no dia 13 de setembro, na Praia de Camburi

Publicado em 16 de Junho de 2026 às 18:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jun 2026 às 18:22
Corrida Rio Branco
Divulgação / Rio Branco-ES

Estão abertas as inscrições para a 1ª Corrida do Rio Branco. A prova será realizada no dia 13 de setembro, com percursos de 5 km e 10 km pela orla da Praia de Camburi, reunindo atletas, corredores amadores, torcedores e famílias. Haverá, também, uma versão caminhada de 3 km, no mesmo trajeto.


As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Ticketez (ticketez.com.br) e seguem abertas até o dia 7 de setembro, ou até o preenchimento do limite de 1.500 participantes. A taxa de inscrição é de R$ 120, com doação de 1kg de alimento. Sócios-torcedores do Rio Branco ativos têm direito a 10% de desconto no valor da inscrição.


A corrida contará com categorias masculina, feminina e PCD (Pessoas com Deficiência), além de uma identidade visual totalmente personalizada com as cores e símbolos do clube. Os participantes receberão itens exclusivos, como camisa oficial do evento, medalha personalizada e um kit especial com brindes dos patrocinadores.


Todos os participantes que completarem o percurso vão receber medalha. Já o troféu de premiação será entregue para os cinco primeiros colocados de cada categoria: geral masculino, geral feminino, PCD masculino e PCD feminino, nos 5km e 10km.


A programação também terá atrações voltadas aos torcedores e participantes, incluindo a presença do mascote do clube, exibição de troféus históricos, funcionamento da loja oficial, participação de personalidades ligadas ao Rio Branco e espaços de ativação dos patrocinadores.


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