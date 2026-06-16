Marcada para setembro, 1ª Corrida do Rio Branco já está com inscrições abertas

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Ticketez (ticketez.com.br) e seguem abertas até o dia 7 de setembro, ou até o preenchimento do limite de 1.500 participantes. A taxa de inscrição é de R$ 120, com doação de 1kg de alimento. Sócios-torcedores do Rio Branco ativos têm direito a 10% de desconto no valor da inscrição.





A corrida contará com categorias masculina, feminina e PCD (Pessoas com Deficiência), além de uma identidade visual totalmente personalizada com as cores e símbolos do clube. Os participantes receberão itens exclusivos, como camisa oficial do evento, medalha personalizada e um kit especial com brindes dos patrocinadores.





Todos os participantes que completarem o percurso vão receber medalha. Já o troféu de premiação será entregue para os cinco primeiros colocados de cada categoria: geral masculino, geral feminino, PCD masculino e PCD feminino, nos 5km e 10km.





A programação também terá atrações voltadas aos torcedores e participantes, incluindo a presença do mascote do clube, exibição de troféus históricos, funcionamento da loja oficial, participação de personalidades ligadas ao Rio Branco e espaços de ativação dos patrocinadores.



