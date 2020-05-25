Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Porto de Santana

Homem é morto a tiros enquanto dirigia em Cariacica

Vítima foi atingida por disparos na cabeça e no braço e morreu na hora. Crime aconteceu na rua principal do bairro Porto de Santana neste domingo (24)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 mai 2020 às 09:31

Publicado em 25 de Maio de 2020 às 09:31

Homem foi morto a tiros enquanto dirigia em rua do bairro Porto de Santana, em Cariacica, neste domingo (24)
Homem foi morto a tiros enquanto dirigia em rua do bairro Porto de Santana, em Cariacica, neste domingo (24) Crédito: Reprodução / TV Gazeta
Um homem foi morto a tiros enquanto dirigia na rua principal do bairro Porto de Santana, em Cariacica, no fim da tarde deste domingo (24). Jonata Peçanha Pinto foi atingido por três disparos de arma de fogo, na cabeça e no braço, e morreu na hora. Um homem que estava no banco do carona foi atingido e levado ao hospital por moradores. Dois adolescentes também estavam no carro no momento do crime. Um deles era o filho do motorista.
O carro com a vítima ficou parado no meio da rua principal de Porto de Santana por alguns minutos logo após o crime, que aconteceu no fim da tarde deste domingo (24). A moto em que os atiradores estavam também ficou no local.
Segundo relatos de testemunhas, o carro ainda estava em movimento quando a moto com dois homens emparelhou e eles começaram a atirar em direção ao motorista. Ele ainda jogou o carro para cima da moto, mas eles continuaram atirando e conseguiram fugir.

Veja Também

Família é feita refém por bandidos armados em Cariacica

Polícia identifica empresário morto a tiros na obra de casa em Cariacica

Homem é morto a tiros enquanto dirigia em Cariacica
Amigos da vítima disseram que ele tinha ido pescar e voltava para casa quando tudo aconteceu. Eles tiveram a informação de que antes do crime houve uma briga de trânsito, o que pode ter sido o motivo da morte do motorista.
A Polícia Civil esteve no local do crime para fazer a perícia e começar as investigações. Até o início da manhã desta segunda-feira (25), ninguém foi preso.
Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Petróleo e gás: ES deve receber R$ 38 bilhões em investimentos em nove projetos
Imagem de destaque
Silva é acusado de dívida de aluguel no ES; cantor nega cobrança, afirma portal
Imagem de destaque
"Precisamos da ajuda da extrema direita para eleger Pazolini", diz aliado do ex-prefeito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados