Um homem foi morto a tiros enquanto dirigia na rua principal do bairro Porto de Santana, em Cariacica, no fim da tarde deste domingo (24). Jonata Peçanha Pinto foi atingido por três disparos de arma de fogo, na cabeça e no braço, e morreu na hora. Um homem que estava no banco do carona foi atingido e levado ao hospital por moradores. Dois adolescentes também estavam no carro no momento do crime. Um deles era o filho do motorista.
O carro com a vítima ficou parado no meio da rua principal de Porto de Santana por alguns minutos logo após o crime, que aconteceu no fim da tarde deste domingo (24). A moto em que os atiradores estavam também ficou no local.
Segundo relatos de testemunhas, o carro ainda estava em movimento quando a moto com dois homens emparelhou e eles começaram a atirar em direção ao motorista. Ele ainda jogou o carro para cima da moto, mas eles continuaram atirando e conseguiram fugir.
Homem é morto a tiros enquanto dirigia em Cariacica
Amigos da vítima disseram que ele tinha ido pescar e voltava para casa quando tudo aconteceu. Eles tiveram a informação de que antes do crime houve uma briga de trânsito, o que pode ter sido o motivo da morte do motorista.
A Polícia Civil esteve no local do crime para fazer a perícia e começar as investigações. Até o início da manhã desta segunda-feira (25), ninguém foi preso.
Com informações de Fábio Linhares, da TV Gazeta