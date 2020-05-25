Homem é morto a tiros enquanto dirigia em Cariacica

Homem foi morto a tiros enquanto dirigia em rua do bairro Porto de Santana, em Cariacica, neste domingo (24) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

Um homem foi morto a tiros enquanto dirigia na rua principal do bairro Porto de Santana, em Cariacica , no fim da tarde deste domingo (24). Jonata Peçanha Pinto foi atingido por três disparos de arma de fogo, na cabeça e no braço, e morreu na hora. Um homem que estava no banco do carona foi atingido e levado ao hospital por moradores. Dois adolescentes também estavam no carro no momento do crime. Um deles era o filho do motorista.

O carro com a vítima ficou parado no meio da rua principal de Porto de Santana por alguns minutos logo após o crime, que aconteceu no fim da tarde deste domingo (24). A moto em que os atiradores estavam também ficou no local.

Segundo relatos de testemunhas, o carro ainda estava em movimento quando a moto com dois homens emparelhou e eles começaram a atirar em direção ao motorista. Ele ainda jogou o carro para cima da moto, mas eles continuaram atirando e conseguiram fugir.

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Amigos da vítima disseram que ele tinha ido pescar e voltava para casa quando tudo aconteceu. Eles tiveram a informação de que antes do crime houve uma briga de trânsito, o que pode ter sido o motivo da morte do motorista.

A Polícia Civil esteve no local do crime para fazer a perícia e começar as investigações. Até o início da manhã desta segunda-feira (25), ninguém foi preso.