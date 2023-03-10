Homem é morto a tiros e mulher é baleada dentro de casa em Guarapari

Um homem morreu e uma mulher ficou ferida após serem baleados dentro de casa, no bairro Santa Margarida, em Guarapari . Ele tinha 39 anos e levou diversos tiros, falecendo ainda no local. Já ela, que tem 34 anos, ficou ferida no abdômen e foi socorrida. O crime aconteceu na noite desta quinta-feira (9).

De acordo com a Polícia Militar , vizinhos ouviram os disparos e acionaram a corporação. "O homem apresentava diversas perfurações e teve o óbito confirmado no local. Já a mulher foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Antônio Bezerra de Farias, em Vila Velha", disse a corporação, em nota.

Segundo a PM, ninguém da região soube dizer quem atirou no casal, tampouco apontar o que teria motivado o crime. A identidade das vítimas não foi divulgada nem o atual estado de saúde da mulher. A perícia foi acionada para recolher o cadáver do homem e dar início às investigações.

Polícia Civil afirmou que o caso segue com a Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari. O corpo foi encaminhado ao Departamento Médico Legal (DML) de Vitória para ser examinado e liberado a familiares. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

Adolescente baleado perto da mãe na Serra

Algumas horas após o casal ser baleado, um adolescente de apenas 16 anos também levou um tiro – mas, neste caso, no município da Serra , já na madrugada desta sexta-feira (10). O crime aconteceu na praça do bairro Serra Dourada II, enquanto a mãe dele acabava de trabalhar.

"Ela contou que tinha acabado de finalizar as atividades no trailer, quando o filho se aproximou, informando que tinha sido alvejado na perna e desmaiando em seguida, sem conseguir explicar como tudo havia ocorrido. Ela mesma socorreu o adolescente", relatou a Polícia Militar, em nota.

O jovem foi levado para o Hospital Estadual Dório Silva, no município. De acordo com informações passadas pela corporação, ele deu entrada em estado grave e precisou passar por uma cirurgia. O atual estado de saúde dele não foi divulgado. "Nenhum suspeito foi detido no momento do fato", informou a PM.