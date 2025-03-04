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São Torquato

Homem é morto a tiros e encontrado com faca cravada nas costas em Vila Velha

Vítima, identificada como Josué Levi dos Santos Souza, de 23 anos, foi encontrada com as mãos amarradas na manhã desta terça-feira (4)

Publicado em 04 de Março de 2025 às 12:35

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

04 mar 2025 às 12:35
Josué Levi dos Santos Souza, vítima de assassinato em Vila Velha na manhã desta terça-feira (4)
Josué Levi dos Santos Souza, vítima de assassinato em Vila Velha na manhã desta terça-feira (4) Crédito: Divulgação
Um homem de 23 anos foi encontrado morto, na manhã desta terça-feira (4), no bairro São Torquato, em Vila Velha. Imagens que circulam nas redes sociais mostram a vítima — identificada como Josué Levi dos Santos Souza — com uma faca cravada nas costas, as mãos amarradas com correntes e com diversas perfurações pelo corpo.
Ele teria saído da casa onde morava com a mãe em Cariacica, para participar de um bloco de carnaval em Vila Velha, mas não retornou após a festividade. No local do crime, diversas cápsulas deflagradas de munições foram localizadas e recolhidas pela perícia.
Segundo a Polícia Militar (PMES), a corporação foi acionada para atender uma ocorrência de homicídio por arma de fogo nesta manhã, quando a perícia foi acionada.
No local, a Polícia Civil (PCES) informou que o caso segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e, até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica, para ser necropsiado e liberado para os familiares.
Por meio de nota enviada à reportagem, a PC informou que detalhes da investigação não serão divulgados no momento, ainda assim, a corporação salienta que a população pode auxiliar nas investigações com informações compartilhadas de forma anônima através do Disque-Denúncia 181 e também do site disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas. “O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas”, destaca a PC.

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