AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Polícia

Homem é morto a facadas em casa em São Mateus; suspeita aciona PM e foge

Aguilar Pigatti, de 64 anos, foi encontrado morto em uma despensa; mulher teria invadido imóvel e chegou a publicar vídeo com faca ensanguentada antes de fugir

Publicado em 29 de Abril de 2026 às 12:00

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

29 abr 2026 às 12:00
Aguilar Pigatti, de 64 anos, foi encontrado em uma despensa com várias perfurações
Familiares e vizinhos relataram aos policiais que a suspeita vinha fazendo ameaças contra Aguilar desde a última semana. Montagem | A Gazeta

Um homem de 64 anos, identificado como Aguilar Pigatti, foi morto a facadas na noite de terça-feira (28), no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Ele foi encontrado em uma despensa na área externa da casa, com diversas perfurações nas costas e no peito, além de um corte na garganta.


De acordo com a Polícia Militar, familiares da vítima apontaram como suspeita uma mulher de 26 anos, que já trabalhou na casa da vítima como cuidadora.


Testemunhas relataram que a suspeita usou uma cadeira para pular o muro da residência e atacar Aguilar. A perícia confirmou sinais de invasão ao identificar marcas de sangue no muro e a cadeira posicionada no local.


Após o crime, a mulher teria ido até a própria casa e acionado a polícia. Antes de fugir, ela publicou um vídeo em uma rede social segurando uma faca com as mãos ensanguentadas. Segundo a PM, as tatuagens e imagens no perfil ajudaram na identificação da suspeita. O nome e a idade dela não foram divulgados.


Vizinhos e parentes informaram que a mulher vinha fazendo ameaças contra a vítima desde a última semana. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região e na residência da suspeita, mas ela não foi localizada naquele momento. O corpo de Aguilar foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares. 


Um dia após o crime, na noite de quarta-feira (29), a suspeita se apresentou na Polícia Militar em Nova Venécia, no Noroeste do Estado, e foi encaminhada à Delegacia de Nova Venécia. 


A Polícia Civil disse que ela foi interrogada e liberada em seguida. Segundo a corporação, a decisão ocorreu porque não havia situação de flagrante nem mandado de prisão em aberto até aquele momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Mateus Polícia Militar Região Norte do ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luan Santana revisita 19 anos de carreira em show no Kleber Andrade
Luan Santana leva turnê que celebra 19 anos de carreira ao Kleber Andrade
Imagem de destaque
Caminhão desce ladeira desgovernado e tomba em Cariacica
Imagem de destaque
Falso coletivo: quando o plano da família é vendido como plano de empresa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados