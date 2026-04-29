Homem é morto a facadas em casa em São Mateus; suspeita aciona PM e foge

Um homem de 64 anos, identificado como Aguilar Pigatti, foi morto a facadas na noite de terça-feira (28), no distrito de Nestor Gomes, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Ele foi encontrado em uma despensa na área externa da casa, com diversas perfurações nas costas e no peito, além de um corte na garganta.





De acordo com a Polícia Militar, familiares da vítima apontaram como suspeita uma mulher de 26 anos, que já trabalhou na casa da vítima como cuidadora.





Testemunhas relataram que a suspeita usou uma cadeira para pular o muro da residência e atacar Aguilar. A perícia confirmou sinais de invasão ao identificar marcas de sangue no muro e a cadeira posicionada no local.





Após o crime, a mulher teria ido até a própria casa e acionado a polícia. Antes de fugir, ela publicou um vídeo em uma rede social segurando uma faca com as mãos ensanguentadas. Segundo a PM, as tatuagens e imagens no perfil ajudaram na identificação da suspeita. O nome e a idade dela não foram divulgados.





Vizinhos e parentes informaram que a mulher vinha fazendo ameaças contra a vítima desde a última semana. Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região e na residência da suspeita, mas ela não foi localizada naquele momento. O corpo de Aguilar foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Linhares.





Um dia após o crime, na noite de quarta-feira (29), a suspeita se apresentou na Polícia Militar em Nova Venécia, no Noroeste do Estado, e foi encaminhada à Delegacia de Nova Venécia.





A Polícia Civil disse que ela foi interrogada e liberada em seguida. Segundo a corporação, a decisão ocorreu porque não havia situação de flagrante nem mandado de prisão em aberto até aquele momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.