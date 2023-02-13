Homem é ferido por golpe de faca em Cachoeiro de Itapemirim

O homem foi encaminhado para o Hospital Santa Casa do município, que disse que o indivíduo está internado no pronto-socorro da unidade. Em seguida, a PM realizou buscas, mas ninguém foi detido.

Além disso, destacou que "a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".