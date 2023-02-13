Homem é ferido por golpe de faca em Cachoeiro de Itapemirim

Um homem foi ferido por um golpe de faca no lado esquerdo do peito na tarde desta segunda-feira (13), na Praça do Rotary, que fica localizada no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado. Ele foi levado ao hospital, mas o estado de saúde não foi divulgado.
A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. No local, a equipe se deparou com uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorrendo a vítima, que estava desacordada e, por isso, não foi possível colher informações sobre o ocorrido.
O homem foi encaminhado para o Hospital Santa Casa do município, que disse que o indivíduo está internado no pronto-socorro da unidade. Em seguida, a PM realizou buscas, mas ninguém foi detido.
A Polícia Civil (PC) informou que o caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cachoeiro de Itapemirim e até o momento nenhum suspeito foi detido.
Além disso, destacou que "a população pode denunciar através do Disque-denúncia (181) qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que ajudem as polícias na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado".