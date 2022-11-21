Homem é espancado e preso após jovem denunciar estupro no ES

No boletim de ocorrência registrado pela Polícia Militar consta que a jovem contou aos militares que foi violentada por três suspeitos: um adolescente de 17 anos, o homem de 33 e outro, que seria dono de uma lanchonete e não teve a idade informada. Os nomes dos envolvidos e do bairro onde o crime aconteceu não estão sendo divulgados para preservar a identidade da vítima.

A vítima revelou que estava na lanchonete com eles quando recebeu uma bebida. A partir daí, não lembra exatamente do que houve, apenas que foi abusada. A jovem foi levada pelos militares para uma unidade de saúde da cidade e depois transferida para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra

Suspeito de estupro teve traumatismo craniano e foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, antes de ser levado ao presídio Crédito: Fernando Madeira

A partir daí, os policiais foram atrás dos envolvidos no crime. O dono da lanchonete não foi encontrado. O adolescente estava em casa e foi questionado sobre o que teria acontecido durante a madrugada.

Na versão dele, todos estavam na lanchonete quando, por volta das 3h40, ele e a mulher foram embora a pé. No caminho, o tio do rapaz teria passado de moto e dado uma carona a eles até a casa da vítima. Lá, a jovem de 21 anos teria sido estuprada e, em seguida, foi levada até a casa de um vizinho, onde foi abusada novamente. O adolescente alegou que presenciou a situação, mas não teria participado ativamente.

Quando amanheceu, por volta das 5h, vizinhos viram o tio do adolescente saindo da casa e ficaram sabendo do acontecido. Foi então que o espancaram. Ferido, o homem fugiu e foi encontrado pela polícia em um hospital de Afonso Cláudio, acompanhado de um advogado. Aos policiais, ele alegou que teve relações com a mulher, mas disse que o ato teria sido consentido.

Por estar com traumatismo craniano, ele foi encaminhado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória . Na manhã desta segunda-feira (21), ele foi levado para um presídio.