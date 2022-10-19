Homem é esfaqueado pela companheira em Alto Rio Novo

Um homem de 42 anos foi esfaqueado pela companheira dele, de 45, no fim da tarde desta terça-feira (18), na localidade de Córrego Água Limpa, na zona rural Alto Rio Novo, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, a vítima e a mulher estavam bebendo quando, inesperadamente, segundo o homem, ela passou a agredi-lo com golpes de faca.
Em boletim de ocorrência, a PM informou que o homem teve ferimentos leves e foi socorrido para um hospital do município. A vítima contou aos militares que não sabe o que motivou a agressão.
A Polícia Militar informou que fez buscas na residência do casal, mas não conseguiu localizar a mulher. O homem foi orientado a procurar uma delegacia para denunciar o crime.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência foi registrada como lesão corporal, crime que depende da manifestação por parte da vítima para haver investigação.
"A Polícia Civil orienta que a vítima registre a ocorrência, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou realizar o registro por meio da Delegacia Online, https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br", afirma a nota da corporação.