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Homem é esfaqueado em calçada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim

Crime ocorreu por volta das 13h desta terça-feira (21). A vítima foi atingida na região do abdômen e socorrida para um hospital do município
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 set 2021 às 18:48

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 18:48

Homem foi socorrido pelo Samu, no centro da cidade
Homem foi esfaqueado na calçada da Rua Siqueira Lima, no Centro de Cachoeiro Crédito: Reprodução | Redes sociais
Um homem foi esfaqueado na calçada da Rua Siqueira Lima, via de grande circulação de pessoas no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu por volta das 13h desta terça-feira (21) e chamou a atenção de quem passava pelo local. A vítima, que não teve a identidade informada, foi atingida na região do abdômen e socorrida para um hospital do município.
Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência e disse que o homem foi socorrido por populares até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde da vítima não foi informado.
Ao repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, populares relataram que o homem foi esfaqueado após discutir com outras duas pessoas. A PM disse que militares realizaram buscas na região, mas não localizaram o suspeito.
Por nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda não havia sido entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

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