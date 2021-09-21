Homem é esfaqueado em calçada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim

Um homem foi esfaqueado na calçada da Rua Siqueira Lima, via de grande circulação de pessoas no Centro de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. O crime ocorreu por volta das 13h desta terça-feira (21) e chamou a atenção de quem passava pelo local. A vítima, que não teve a identidade informada, foi atingida na região do abdômen e socorrida para um hospital do município.
A Polícia Militar informou que foi acionada para a ocorrência e disse que o homem foi socorrido por populares até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou à Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde da vítima não foi informado.
Ao repórter João Henrique Castro, da TV Gazeta Sul, populares relataram que o homem foi esfaqueado após discutir com outras duas pessoas. A PM disse que militares realizaram buscas na região, mas não localizaram o suspeito.
Por nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência ainda não havia sido entregue na Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.