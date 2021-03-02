Homem é encontrado morto em calçada de Anchieta

Um homem foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (2), na Rua Máximo Gomes Vasco, no bairro Nova Jerusalem, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Graciano Carvalho dos Santos, estava com marcas de várias perfurações.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada, por volta das 5h50, por um motorista de ambulância que foi solicitado para prestar socorro a uma vítima de espancamento, mas quando chegou ao local, o homem já estava em óbito com várias lesões.
A Polícia Militar confirmou que os ferimentos foram ocasionados por arma branca e, segundo informações apuradas pelos policiais, a vítima era sem-teto e, durante o dia, catava materiais recicláveis.
A Polícia Civil foi acionada e informou que a ocorrência está em andamento e equipes estão realizando diligências. O caso será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Anchieta.