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Motivação desconhecida

Homem é encontrado morto em calçada de Anchieta

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima catava materiais recicláveis. O homem tinha várias lesões quando foi encontrado

Publicado em 02 de Março de 2021 às 12:22

Publicado em 

02 mar 2021 às 12:22
A informação da Polícia Militar é que a vítima era sem-teto e e durante o dia, catava materiais recicláveis
Homem é encontrado morto com perfurações em Anchieta Crédito: Internauta
Um homem foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (2), na Rua Máximo Gomes Vasco, no bairro Nova Jerusalem, em Anchieta, no litoral Sul do Espírito Santo. A vítima, identificada como Graciano Carvalho dos Santos, estava com marcas de várias perfurações.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada, por volta das 5h50, por um motorista de ambulância que foi solicitado para prestar socorro a uma vítima de espancamento, mas quando chegou ao local, o homem já estava em óbito com várias lesões.
A Polícia Militar confirmou que os ferimentos foram ocasionados por arma branca e, segundo informações apuradas pelos policiais, a vítima era sem-teto e, durante o dia, catava materiais recicláveis.
Polícia Civil foi acionada e informou que a ocorrência está em andamento e equipes estão realizando diligências. O caso será investigado por meio da Delegacia de Polícia de Anchieta.

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