Homem é encontrado morto dentro de loja de açaí na Serra

Um homem, não identificado, foi morto a tiros dentro de uma loja de açaí na avenida Guarapari, no bairro Valparaíso, na Serra, às 19h30 desta quinta-feira (9). Quando a Polícia Militar chegou ao local, não havia nenhum funcionário ou proprietário na loja.
O homem foi encontrado morto com uma arma falsa na mão. Ao lado dele, os policiais encontraram cápsulas de pistola calibre 380 e aparelhos celulares. Uma moto que teria sido usada por ele estava estacionada na frente do local do crime. O veículo não possui restrição de furto ou roubo.
Testemunhas contaram que o local foi inaugurado há cerca de um mês e foi alvo de tentativa de assalto há 15 dias. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas o homem não resistiu aos disparos e morreu no local. A perícia da Polícia Civil está no local. O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).
Com informações de Tiago Félix