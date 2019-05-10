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Crime

Homem é encontrado morto dentro de loja de açaí na Serra

O homem foi encontrado morto com uma arma falsa na mão. Ao lado dele, os policiais encontraram cápsulas de pistola calibre 380 e aparelhos celulares

Publicado em 

10 mai 2019 às 00:33

Publicado em 10 de Maio de 2019 às 00:33

Homem foi morto dentro de estabelecimento Crédito: Isaac Ribeiro
Um homem, não identificado, foi morto a tiros dentro de uma loja de açaí na avenida Guarapari, no bairro Valparaíso, na Serra, às 19h30 desta quinta-feira (9). Quando a Polícia Militar chegou ao local, não havia nenhum funcionário ou proprietário na loja.
O homem foi encontrado morto com uma arma falsa na mão. Ao lado dele, os policiais encontraram cápsulas de pistola calibre 380 e aparelhos celulares. Uma moto que teria sido usada por ele estava estacionada na frente do local do crime. O veículo não possui restrição de furto ou roubo.
Testemunhas contaram que o local foi inaugurado há cerca de um mês e foi alvo de tentativa de assalto há 15 dias. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas o homem não resistiu aos disparos e morreu no local. A perícia da Polícia Civil está no local. O corpo será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).
Com informações de Tiago Félix

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