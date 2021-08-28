Homem é detido ao tentar furtar fiação elétrica em Vitória

Um homem foi preso quando tentava furtar a fiação elétrica nas proximidades da Avenida César Hilal, em Vitória. Ele foi detido próximo à agência da Caixa Econômica Federal pela Guarda Municipal na manhã deste sábado (28).
A ação foi flagrada pelo agente Rodrigues, que estava dentro do ônibus quando viu a situação. O guarda municipal pediu ao motorista para descer e realizou a abordagem. O indivíduo foi levado para o DPJ de Vitória, no bairro Consolação. A ocorrência terá continuidade na Polícia Civil, conforme informações da prefeitura.
De acordo com o município, a Guarda Municipal intensificou nos últimos meses as operações para inibir os crimes de furto e receptação de fios de cobre da iluminação pública e de semáforos. Ainda, segundo informações do município, já foram mais de 850 quilos apreendidos nas prisões e operações em diversos pontos da capital neste ano.