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Flagra

Homem é detido ao tentar furtar fiação elétrica em Vitória

Mais de 850 quilos já foram apreendidos pela Guarda Municipal nas prisões e operações em diversos pontos da capital neste ano

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 13:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 ago 2021 às 13:57
Fios de cobre furtados que foram apreendidos em Vitória
Fios de cobre apreendidos pela Guarda Municipal Crédito: Divulgação/PMV
Um homem foi preso quando tentava furtar a fiação elétrica nas proximidades da Avenida César Hilal, em Vitória. Ele foi detido próximo à agência da Caixa Econômica Federal pela Guarda Municipal na manhã deste sábado (28).
A ação foi flagrada pelo agente Rodrigues, que estava dentro do ônibus quando viu a situação. O guarda municipal pediu ao motorista para descer e realizou a abordagem. O indivíduo foi levado para o DPJ de Vitória, no bairro Consolação. A ocorrência terá continuidade na Polícia Civil, conforme informações da prefeitura.
De acordo com o município, a Guarda Municipal intensificou nos últimos meses as operações para inibir os crimes de furto e receptação de fios de cobre da iluminação pública e de semáforos. Ainda, segundo informações do município, já foram mais de 850 quilos apreendidos nas prisões e operações em diversos pontos da capital neste ano.

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