Homem é baleado na testa durante troca de tiros em Cariacica

Um homem foi baleado na testa durante um tiroteio no bairro Itacibá, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (31). A Polícia Militar esteve no local e os agentes afirmaram que a suspeita é de que tenha sido uma disputa pelo tráfico da região entre grupos rivais. A identificação dele não foi divulgada pela polícia.
O homem foi socorrido para o Pronto Atendimento de Itacibá e, depois, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória. O estado de saúde dele, segundo os militares, é estável.
A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Militar e Civil para saber mais detalhes sobre o crime, mas não obteve retorno. Se houver novas informações, o texto será atualizado.