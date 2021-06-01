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Itacibá

Homem é baleado na testa durante troca de tiros em Cariacica

A Polícia Militar acredita que o tiroteio aconteceu entre grupos rivais pela disputa do tráfico de drogas da região; o homem foi socorrido e levado para o hospital
Tiago Felix

Tiago Felix

Publicado em 

31 mai 2021 às 23:00

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 23:00

Viatura da Polícia Militar
Estado de saúde do homem baleado, segundo a PM, é estável Crédito: Carlos Alberto Silva
Um homem foi baleado na testa durante um tiroteio no bairro Itacibá, em Cariacica, na noite desta segunda-feira (31). A Polícia Militar esteve no local e os agentes afirmaram que a suspeita é de que tenha sido uma disputa pelo tráfico da região entre grupos rivais. A identificação dele não foi divulgada pela polícia.
O homem foi socorrido para o Pronto Atendimento de Itacibá e, depois, foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) de Vitória. O estado de saúde dele, segundo os militares, é estável.
A reportagem de A Gazeta demandou as polícias Militar e Civil para saber mais detalhes sobre o crime, mas não obteve retorno. Se houver novas informações, o texto será atualizado.

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