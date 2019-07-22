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Homem é baleado na cabeça durante tentativa de assalto no Contorno

Criminosos atiraram contra o veículo de um comerciário de 39 anos. Um dos tiros atravessou os vidros e atingiu a cabeça do homem

Publicado em 

22 jul 2019 às 11:58

Publicado em 22 de Julho de 2019 às 11:58

Vítima foi socorrida para o Pronto Atendimento de Alto Lage Crédito: Fernando Madeira
Um comerciário, de 39 anos, levou um tiro na cabeça durante uma tentativa de latrocínio, na noite deste domingo (21), na Rodovia do Contorno, na Serra
De acordo com os investigadores da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), o comerciário saiu  do trabalho, em um shopping localizado em Cariacica, por volta das 23 horas, e seguia para a casa de carro.
Quando passava pela rodovia, ele  foi fechado por um outro veículo no trânsito. A polícia não soube especificar quantos criminosos estavam no segundo carro. 
Na primeira tentativa de abordagem, o comerciário conseguiu desviar, mas na segunda tentativa os criminosos atiraram duas vezes na direção dele. Um dos disparos atravessou os vidros e atingiu a cabeça do motorista. Em seguida, os bandidos fugiram e ainda não foram localizados. 
Mesmo ferido, o comerciário conseguiu dirigir até o Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica.  Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital São Lucas, em Vitória.  Segundo os investigadores, a bala ficou alojada na cabeça do comerciário, mas não atravessou o crânio. 
A Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação pela Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial.

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