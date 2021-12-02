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Parque Moscoso

Homem é baleado após ameaçar pessoas com faca no Centro de Vitória

Depois de ameaçar funcionários de um comércio, o suspeito passou a caminhar com a faca tática em mãos pelas ruas na manhã desta quinta (2). Ele acabou detido
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2021 às 08:42

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 08:42

Vitória
A arma tática foi apreendida com o suspeito que ameaçava pessoas na região do Parque Moscoso Crédito: Geraldo Nascimento
Um homem armado com uma faca foi detido por agentes da Guarda Municipal de Vitória, pouco depois das 7h da manhã desta quinta-feira (2), na Avenida Cleto Nunes, em frente ao Parque Moscoso.
O homem, de 34 anos, estava em um comércio na Avenida Florentino Ávidos e, por um motivo ainda desconhecido, sacou uma faca, ameaçando os presentes. Na sequência, com o objeto nas mãos, ele caminhou até a Ladeira São João, retornou, mas neste momento um agente de trânsito percebeu a presença dele portando a arma branca e comunicou a outros colegas da Guarda Municipal. 

DETIDO NA CALÇADA

Ao serem informados, agentes da Guarda localizaram o suspeito e o imobilizaram em frente ao Parque Moscoso após disparos de arma de choque (taser). Também foi necessário um disparo de arma de fogo, que o atingiu na perna, para que ele fosse contido.
Com o indivíduo, os agentes apreenderam uma faca tática, que era utilizada para ameaçar as pessoas na rua. A ação chamou a atenção de quem passava pela região.
Vitória
Os agentes imobilizaram o suspeito com disparos de arma de choque e também um tiro de arma de fogo Crédito: Geraldo Nascimento
Após ser atingido, o suspeito permaneceu no chão, imobilizado com as mãos algemadas, até a chegada da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Devido aos ferimentos, ele precisou ser socorrido e foi encaminhado a um hospital da região.

O QUE DIZ A GUARDA

Em nota, a  Secretaria Municipal de Segurança Urbana informou, que, por meio da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV), que um homem armado com uma faca estava tentando atacar populares que estavam na Avenida Cleto Nunes, Centro, sendo flagrado por agentes de trânsito da corporação.
Agentes de Proteção Comunitária estavam fazendo patrulhamento no local e, para impedir que as pessoas fossem feridas nas tentativas de ataque, também sofrido pelos guardas, foi necessário efetuar disparos de arma de choque. Porém, o indivíduo não foi contido.
Assim, foi efetuado disparo de arma de fogo na perna esquerda do rapaz para, então, conter e aguardar o atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estava a caminho.
Após o atendimento hospitalar, a ocorrência foi entregue na Delegacia Regional de Vitória, para que a Polícia Civil faça a autuação.
Acionada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou na tarde desta quinta-feira (2) que o conduzido foi autuado em flagrante por roubo e resistência. Ele erá encaminhado ao Centro de Triagem de Viana assim que receber alta hospitalar.
Com informações de Geraldo Nascimento

Atualização

02/12/2021 - 4:44
A Polícia Civil informou que o suspeito foi autuado por roubo e resistência. O texto foi atualizado.

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