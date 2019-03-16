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Tentativa de roubo

Homem é baleado ao dar carona para dois casais na Serra

O homem foi atingido por três tiros no rosto e um no ombro. Logo após o crime, os suspeitos fugiram levando o celular da vítima

Publicado em 16 de Março de 2019 às 20:06

Publicado em 

16 mar 2019 às 20:06
Homem é baleado durante asalto na rodovia Audifax Barcelos Crédito: Vitor Jubini
Um homem de 55 anos foi baleado durante uma tentativa de roubo, na madrugada de sábado (16), em Serra Dourada II, na Serra. À polícia, a vítima contou que havia dado carona para quatro pessoas - dois casais - quando uma delas anunciou o assalto.
A vítima contou que era por volta das 2 horas, quando foi abordada pelos suspeitos ao passar pela Rodovia Audifax Barcelos. O grupo pediu carona para o bairro Serra Dourada II. Ao embarcar no veículo, um homem anunciou o assalto.
Na tentativa de impedir o crime, segundo a vítima, ela reagiu e acabou baleada pelo suspeito que estava sentado no banco do carona. O homem foi atingido por três tiros no rosto e um no ombro. Logo após o crime, os suspeitos fugiram levando o celular da vítima.
O homem dirigiu até a casa dele, em Barcelona, onde acionou a Polícia Militar. Ele foi socorrido e levado para o hospital Jayme dos Santos Neves, onde permanece internado.
BALEADO EM CARIACICA 
Em Campo Grande, Cariacica, um jovem de 19 anos, também foi baleado durante um assalto. A vítima contou à PM que passava na rua, por volta das 3h40, quando foi abordada por um homem, que exigiu dela o celular. O rapaz contou que reagiu à tentativa e o bandido atirou.
O jovem foi atingido com um tiro na mão esquerda. Assustado, ele correu até o Terminal de Campo Grande, onde pediu ajuda. A PM foi acionada e socorreu o rapaz para o Hospital São Lucas, em Vitória. A polícia não passou mais informações sobre o caso.

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