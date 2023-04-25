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Bairro Santana

Homem é assassinado dentro de estabelecimento comercial em Cariacica

De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi morta a tiros na tarde desta terça-feira (25) por um suspeito que passou de moto pelo local

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 18:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 abr 2023 às 18:09
Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi morto a tiros em um estabelecimento comercial, na tarde desta terça-feira (25), no bairro Santana, em Cariacica. Segundo a Polícia Militar, informações colhidos no local dão conta de que o crime teria sido cometido por um suspeito que estava em uma motocicleta e fugiu logo após efetuar os disparos.
O homem teve o óbito confirmado no local do fato e a perícia foi acionada. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.
De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser examinado e, posteriormente, liberado para os familiares. Somente após a finalização das diligências é que haverá mais informações sobre o caso.

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