Homem é assassinado a tiros por dupla de moto em Cariacica

Um homem de 43 anos foi morto a tiros próximo à Quadra de Esportes de Vila Oásis, no bairro Porto de Santana, em Cariacica, na manhã desta terça-feira (29). A Polícia Militar foi acionada por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e militares foram ao local do fato, onde encontraram a vítima caída já sem vida.
Segundo a PM, testemunhas contaram que os autores dos disparos seriam dois suspeitos que passaram pelo local em uma moto e fugiram logo após a execução.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.