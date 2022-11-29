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Porto de Santana

Homem é assassinado a tiros por dupla de moto em Cariacica

Segundo a PM, testemunhas contaram que autores são dois suspeitos que estavam em uma moto; crime ocorreu perto de uma quadra de esportes, na manhã desta terça-feira (28)
Reinaldo Fonseca

Reinaldo Fonseca

Publicado em 

29 nov 2022 às 12:02

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 12:02

Um homem de 43 anos foi morto a tiros próximo à Quadra de Esportes de Vila Oásis, no bairro Porto de Santana, em Cariacica,  na manhã desta terça-feira (29). A Polícia Militar foi acionada por meio do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) e militares foram ao local do fato, onde encontraram a vítima caída já sem vida. 
Segundo a PM, testemunhas contaram que os autores dos disparos seriam dois suspeitos que passaram pelo local em uma moto e fugiram logo após a execução.
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica e até o momento nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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