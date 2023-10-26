Homem é assassinado a tiros no meio da rua na Serra

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (26) no Bairro das Laranjeiras, na Serra. Segundo a Polícia Militar, a vítima teria sido baleada em uma via pública. A identidade da vítima não foi identificada.
Conforme o relato dos militares, o homem aparentava estar sem vida no momento em que a polícia chegou no local. Mesmo assim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento médico. Logo depois, foi constatou que o homem estava morto.
Moradores da região contaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que a vítima estava na esquina da rua e que o suspeito teria chegado andando. Segundo o relatado, o suspeito teria atirado no homem e saído andando após cometer o crime.
O homicídio aconteceu em uma região com muitos comércios e residências, mas os moradores do bairro explicaram que apagam imagens da câmera de segurança devido ao tráfico na região. Ainda segundo o relatado ao repórter André Falcão, houve confronto entre facções criminosas durante o dia.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para saber mais informações sobre o caso. A instituição retornou, por nota, informando que seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa de Serra (DHPP) e, até o momento, nenhum suspeito foi detido.