Homem é assassinado a tiros no meio da rua na Serra

3ªDelegacia Regional de Laranjeiras, Serra Crédito: Ricardo Medeiros

Um homem foi morto a tiros na madrugada desta quinta-feira (26) no Bairro das Laranjeiras, na Serra. Segundo a Polícia Militar, a vítima teria sido baleada em uma via pública. A identidade da vítima não foi identificada.

Conforme o relato dos militares, o homem aparentava estar sem vida no momento em que a polícia chegou no local. Mesmo assim, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) realizou o atendimento médico. Logo depois, foi constatou que o homem estava morto.

Moradores da região contaram ao repórter André Falcão, da TV Gazeta, que a vítima estava na esquina da rua e que o suspeito teria chegado andando. Segundo o relatado, o suspeito teria atirado no homem e saído andando após cometer o crime.

O homicídio aconteceu em uma região com muitos comércios e residências, mas os moradores do bairro explicaram que apagam imagens da câmera de segurança devido ao tráfico na região. Ainda segundo o relatado ao repórter André Falcão, houve confronto entre facções criminosas durante o dia.