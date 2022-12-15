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Crime

Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Itaguaçu

Homicídio ocorreu na noite desta quarta-feira (14), na localidade de Itaimbé; polícia ainda não sabe sobre autoria e motivação do crime e caso é investigado pela Polícia Civil
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

15 dez 2022 às 14:02

Publicado em 15 de Dezembro de 2022 às 14:02

Um homem foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (14), na localidade de Itaimbé, em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que, quando policiais chegaram ao local, a vítima – que não foi identificada – foi encontrada caída no meio da rua, já sem vida.
Em nota, a PM disse que fez buscas, mas nenhum suspeito foi localizado, e ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. Também não se sabe a dinâmica do homicídio. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.
A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Itaguaçu. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.
A corporação destacou que a população pode contribuir nas investigações com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.

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