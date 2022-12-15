Homem é assassinado a tiros no meio da rua em Itaguaçu

Um homem foi assassinado a tiros na noite desta quarta-feira (14), na localidade de Itaimbé, em Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo. A Polícia Militar informou que, quando policiais chegaram ao local, a vítima – que não foi identificada – foi encontrada caída no meio da rua, já sem vida.

Em nota, a PM disse que fez buscas, mas nenhum suspeito foi localizado, e ainda não há informações sobre a autoria e a motivação do crime. Também não se sabe a dinâmica do homicídio. O corpo da vítima foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina para ser necropsiado e, posteriormente, liberado aos familiares.

A Polícia Civil disse que o caso seguirá sob investigação da Delegacia de Polícia de Itaguaçu. Até o momento nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto.