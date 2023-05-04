Homem é assassinado a tiros e suspeitos são detidos em Itapemirim

Dois suspeitos de assassinar a tiros um homem de 32 anos na localidade de Limão, de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, foram detidos pela Polícia Militar na tarde desta quinta-feira (04) em um posto de combustíveis da cidade. A motivação e o nome da vítima não foram informados pela polícia.
Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, após o crime, um cerco policial foi montado no município e a dupla suspeita foi abordada em um posto de Itaoca.
O veículo utilizado, uma motocicleta Honda XRE de cor verde, a arma e os autores do crime foram conduzidos para a Delegacia de Itapemirim. Aos policiais, segundo o comandante da 9ª Companhia Independente, Major Nério Pereira da Silva Filho, assumiram a autoria do assassinato e contaram onde estava a moto e a arma usadas no crime.
Sobre a prisão dos suspeitos, que foram levados para a delegacia de Itapemirim, a Polícia Civil informou que a ocorrência está sendo confeccionada pela Polícia Militar para ainda ser entregue no plantão da Delegacia Regional de Itapemirim. Somente após a ocorrência, informou a corporação, terão informações do procedimento que será adotado pelo delegado plantonista.