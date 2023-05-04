Homem é assassinado a tiros e suspeitos são detidos em Itapemirim

Segundo as primeiras informações da Polícia Militar, após o crime, um cerco policial foi montado no município e a dupla suspeita foi abordada em um posto de Itaoca.

O veículo utilizado, uma motocicleta Honda XRE de cor verde, a arma e os autores do crime foram conduzidos para a Delegacia de Itapemirim. Aos policiais, segundo o comandante da 9ª Companhia Independente, Major Nério Pereira da Silva Filho, assumiram a autoria do assassinato e contaram onde estava a moto e a arma usadas no crime.