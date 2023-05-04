Cão da PM encontra droga dentro de lápide em cemitério de Colatina

Um cão farejador da Polícia Militar encontrou drogas dentro de uma lápide de um cemitério na tarde desta quinta-feira (4) no bairro Ayrton Senna, em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo. O animal participava de um treinamento no momento em que conseguiu localizar os entorpecentes, que foram apreendidos pelos policiais.
A PM realizou uma operação nesta tarde para intensificar a ação dos cães no combate ao crime no interior do estado. Policiais militares de Colatina, Barra de São Francisco, Nova Venécia e Pinheiros participaram de um treinamento junto com cães farejadores.
Depois da preparação dentro do batalhão, os policiais e os animais foram para as ruas, nos bairros Ayrton Senna e Bela Vista. Colocando em prática as técnicas trabalhadas, os cães conseguiram localizar 87 pedras de crack, 14 papelotes de cocaína e R$ 50 em espécie. Todos os materiais foram apreendidos no bairro Ayrton Senna. Nenhum suspeito foi detido na operação.
Droga escondida em caramujo
Essa não é a primeira apreensão em local inusitado que ocorreu em Colatina. No dia 25 de abril, o cão Top, da Polícia Militar, conseguiu encontrar drogas escondidas dentro da casca de caramujo africano, em uma escadaria no bairro São Vicente.
De acordo com a PM, militares receberam a informação de que a Escadaria Gaudino Monteiro dos Santos é ponto do tráfico de drogas. Uma equipe foi ao local e um homem foi visto em ação suspeita, mas percebeu a aproximação dos policiais e conseguiu fugir, não sendo alcançado.