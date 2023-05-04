Cão da PM encontra droga dentro de lápide em cemitério de Colatina

Cão farejador da PM encontra encontra drogas dentro de lápide em cemitério no bairro Ayrton Senna, em Colatina Crédito: Hériklis Douglas

Um cão farejador da Polícia Militar encontrou drogas dentro de uma lápide de um cemitério na tarde desta quinta-feira (4) no bairro Ayrton Senna, em Colatina , no Noroeste do Espírito Santo . O animal participava de um treinamento no momento em que conseguiu localizar os entorpecentes, que foram apreendidos pelos policiais.

Cães farejadores da PM encontraram drogas dentro de lápide em cemitério na tarde desta quinta-feira (4) no bairro Ayrton Senna, em Colatina Crédito: Hériklis Douglas

A PM realizou uma operação nesta tarde para intensificar a ação dos cães no combate ao crime no interior do estado. Policiais militares de Colatina, Barra de São Francisco, Nova Venécia e Pinheiros participaram de um treinamento junto com cães farejadores.

Depois da preparação dentro do batalhão, os policiais e os animais foram para as ruas, nos bairros Ayrton Senna e Bela Vista. Colocando em prática as técnicas trabalhadas, os cães conseguiram localizar 87 pedras de crack, 14 papelotes de cocaína e R$ 50 em espécie. Todos os materiais foram apreendidos no bairro Ayrton Senna. Nenhum suspeito foi detido na operação.

Droga escondida em caramujo