Motociclista morre em acidente entre moto e dois carros em Mimoso do Sul

Motociclista morre em acidente envolvendo carros em Mimoso do Sul Crédito: Leitor| A GAzeta

Um motociclista morreu na manhã desta quinta-feira (04) após se envolver em um acidente com dois carros na Rodovia Rubens Rangel, na localidade de Pratinha, zona rural de Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A vítima teria batido na traseira de um carro, perdeu o controle e bateu de frente com um carro que seguia no sentido contrário.

De acordo com a Polícia Militar , no local, o motorista de um dos carros disse que seguia sentido a entrada da cidade de Mimoso do Sul, quando em determinado momento a moto bateu no para-choque traseiro do automóvel. Em seguida, perdeu o controle da moto e colidiu frontalmente com outro carro que trafegava sentido contrário.

O condutor deste segundo veículo relatou dirigia em direção à saída da cidade de Mimoso, quando se deparou com o motociclista na frente do carro. O motociclista caiu às margens da rodovia e a moto foi arrastada por alguns metros. Os condutores dos carros permaneceram no local do acidente, bem como acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Ciodes.

Eles realizaram o teste do etilômetro, segundo a PM, que deu negativo. A equipe médica do Samu constatou a morte do rapaz na moto. Os motoristas dos carros foram encaminhados para a delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim.