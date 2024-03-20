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Em frente a distribuidora

Homem é assassinado a tiros e jovem fica ferido em Nova Almeida, Serra

Josué de Jesus Santos, de 39 anos, estava sentado na calçada de uma distribuidora de bebidas quando foi alvo dos disparos, na madrugada desta quarta-feira (20)

Publicado em 20 de Março de 2024 às 13:29

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

20 mar 2024 às 13:29
Homem é assassinado a tiros e jovem fica ferido em Nova Almeida
Homem é assassinado a tiros e jovem fica ferido em Nova Almeida Crédito: TV Gazeta/Oliveira Alves
Um homem de 39 anos foi morto a tiros e um jovem de 21 ficou ferido após também ser baleado no bairro Nova Almeida, Serra, na madrugada desta quarta-feira (20). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, Josué de Jesus Santos foi encontrado sem vida, com cerca de dez perfurações de arma de fogo no corpo, em frente a uma distribuidora de bebidas.
A reportagem da TV Gazeta apurou que Josué estava bebendo na calçada do estabelecimento quando foi atingido. O jovem, que também foi baleado, se escondeu dentro da distribuidora de bebidas no momento dos disparos e acabou sendo atingido na região do braço esquerdo e no quadril. O rapaz ferido foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Não há informações sobre o estado de saúde dele.
Após a ocorrência, a Polícia Militar realizou um patrulhamento na região e encontrou um carro com as portas abertas e a placa trocada. Dentro do veículo, os militares encontraram a placa original e dois celulares. A perícia da Polícia Científica foi acionada. O corpo de Josué foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
A Polícia Civil informou que o caso irá seguir em investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. A corporação ressaltou que nenhum suspeito foi detido e mais detalhes sobre a investigação não serão divulgados até o momento.
*Com informações do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta

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