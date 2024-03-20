Homem é assassinado a tiros e jovem fica ferido em Nova Almeida, Serra

Homem é assassinado a tiros e jovem fica ferido em Nova Almeida Crédito: TV Gazeta/Oliveira Alves

Um homem de 39 anos foi morto a tiros e um jovem de 21 ficou ferido após também ser baleado no bairro Nova Almeida, Serra, na madrugada desta quarta-feira (20). Conforme boletim de ocorrência da Polícia Militar, Josué de Jesus Santos foi encontrado sem vida, com cerca de dez perfurações de arma de fogo no corpo, em frente a uma distribuidora de bebidas.

A reportagem da TV Gazeta apurou que Josué estava bebendo na calçada do estabelecimento quando foi atingido. O jovem, que também foi baleado, se escondeu dentro da distribuidora de bebidas no momento dos disparos e acabou sendo atingido na região do braço esquerdo e no quadril. O rapaz ferido foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Após a ocorrência, a Polícia Militar realizou um patrulhamento na região e encontrou um carro com as portas abertas e a placa trocada. Dentro do veículo, os militares encontraram a placa original e dois celulares. A perícia da Polícia Científica foi acionada. O corpo de Josué foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil informou que o caso irá seguir em investigação pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Serra. A corporação ressaltou que nenhum suspeito foi detido e mais detalhes sobre a investigação não serão divulgados até o momento.