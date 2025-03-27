Homem é assassinado a tiros a caminho do trabalho em Vila Velha

Bruno Santos Gomes, de 42 anos, foi morto enquanto ia para o trabalho na Avenida Jerônimo Monteiro, em Ataíde, em Vila Velha. Crédito: Arquivo Pessoal

TV Gazeta, testemunhas relataram que dois homens em uma moto se aproximaram de Bruno, já atirando. Moradores afirmaram terem escutado pelo menos dez disparos. Um homem, identificado como Bruno Santos Gomes, de 41 anos, foi assassinado a tiros quando estava a caminho do trabalho em Ataíde, Vila Velha , na manhã desta quinta-feira (27). Por volta de 6h, Bruno que era motorista de van, seguia pela Avenida Jerônimo Monteiro, onde morava, quando acabou surpreendido. Conforme apuração da reportagem da, testemunhas relataram que dois homens em uma moto se aproximaram de Bruno, já atirando. Moradores afirmaram terem escutado pelo menos dez disparos.

Policiais civis que atenderam a ocorrência afirmaram que os atiradores descarregaram a arma. Eles afirmaram que o homem morto já havia sido preso por roubo, mas estava solto há seis meses. Não há informação sobre a motivação do assassinato.

Uma câmera de videomonitoramento (veja abaixo) mostrou o momento em que Bruno é morto. A dupla na moto passa pela vítima e depois retorna já atirando contra ele.

As Polícia Civil informou, por nota, que o caso seguirá sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha. "Até o momento, nenhum suspeito foi detido. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), da Polícia Científica, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares", frisou.

A corporação pediu à população que compartilhe informações de forma sigilosa por meio do Disque-denúncia (181). "É uma linha de contato gratuita, disponível em todos os municípios do Estado. As informações passadas pela comunidade podem ser cruciais para o avanço das investigações", informou.